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Актуальное
россия скрыла данные о партнерах с обменами информацией в рамках ОЭСР

россия скрыла данные о партнерах с обменами информацией в рамках ОЭСР

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. россия стала единственной страной, не уведомившей данные о странах, с которыми обменивалась финансовой информацией за 2021 год в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом говорится в ежегодном докладе ОЭСР, пишет УНН.

Детали

россия присоединилась к Стандарту AEOI (Automatic Exchange of Information) с 2018 года и начала делиться своей информацией с другими странами.

Как отмечается в отчете ОЭСР, в 2018 году (за 2017-й) обмен налоговой информацией россией осуществлялся с 50 странами, в 2019 – 58 (за 2018-й), в 2020 (за 2019-й) й) – 63, в 2021 (за 2020-й) – из 69, а вот в 2022 (за 2021 год) информации не предоставлено.

Справочно

23 февраля 2014 г. министры финансов G20 одобрили Общий стандарт отчетности (Common Reporting Standard) для автоматического обмена налоговой информацией. 6 мая 2014 года декларация ОЭСР об автоматическом обмене информацией (AEOI) по вопросам налогообложения была одобрена всеми 34 странами-членами и несколькими странами, не являющимися членами. Более 65 юрисдикций публично взяли на себя обязательства по внедрению, причем более 40 взяли на себя обязательства по конкретному и амбициозному графику, что должно было привести к первым автоматическим обменам информацией в 2017 году.

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