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росія починає розбирати літаки на запчастини через санкції - джерела

росія починає розбирати літаки на запчастини через санкції - джерела

Київ • УНН

 • 166624 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Російські авіакомпанії, зокрема контрольований державою "Аерофлот", розбирають авіалайнери, щоб забезпечити запасні частини, які вони більше не можуть купувати за кордоном через західні санкції, повідомили Reuters чотири джерела, передає УНН.

Деталі

Ці кроки уряд росії погодив у червні авіакомпаніям використовувати деякі літаки на запчастини, щоб гарантувати, що літаки іноземного виробництва, що залишилися, можуть продовжувати роботу щонайменше до 2025 року.

Санкції, введені проти росії не дозволили її авіакомпаніям отримати запасні частини або пройти технічне обслуговування на Заході.

Як мінімум один російський літак Sukhoi Superjet 100 і Airbus A350, обидва експлуатовані Аерофлотом, наразі розбираються, повідомило джерело, знайоме із ситуацією. За словами джерела, Airbus A350 є майже новим.

За словами джерела, обладнання було взято з пари літаків Boeing 737 та Airbus A320 Аерофлоту, оскільки перевізнику потрібні запчастини від цих моделей для інших літаків Boeing 737 та Airbus A320.

Sukhoi Superjets російського складання також сильно залежать від іноземних запчастин. За словами першого джерела, з одного Superjet вже зняли двигун, щоб дозволити іншому Superjet продовжити польоти.

За словами джерела, знищення літаків, що базуються в росії, є "тільки питанням часу".

Нові покоління літаків – A320neo, A350, Boeing 737 MAX та 787 – оснащені технологіями, які необхідно постійно оновлювати.

За словами західних джерел, протягом року після набрання чинності санкцій, зберегти сучасні літаки в експлуатації буде непросто навіть для високорозвиненої та компетентної інженерної бази росії.

Майже 80% флоту Аерофлоту складається з Боїнгів та Аеробусів - за останніми доступними даними, на кінець минулого року - 134 Боїнги та 146 Аеробусів, а також майже 80 російських літаків Sukhoi Superjet-100.

За підрахунками Reuters, що базуються на даних Flightradar24, з кінця липня не злітали близько 50 літаків Аерофлоту, або 15% його парку, включаючи літаки, які потрапили під санкції.

За даними Flightradar24, три із семи літаків Airbus A350, що експлуатуються Аерофлотом, у тому числі один, який зараз використовується на запчастини, не злітали близько трьох місяців.

За словами другого джерела, російські перевізники літають за меншою кількістю маршрутів через західні санкції, що означає, що є літаки, які не використовуються, які можуть бути розібрані.

Згідно з планом розвитку російської авіаційної промисловості до 2030 року, росія може зіткнутися з найбільшими проблемами із серіями A350 і Bombardier Q, оскільки їхнє технічне обслуговування проводиться за кордоном.

Дані компанії показали, що Аерофлот, що колись входив до числа провідних авіакомпаній світу, зазнав падіння трафіку на 22% у другому кварталі цього року.

За словами джерел, забезпечення поставок із країн, які не ввели санкції проти росії, навряд чи допоможе, оскільки компанії з Азії та Близького Сходу побоюються ризику вторинних санкцій проти них із боку західних урядів.

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