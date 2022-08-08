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россия начинает разбирать самолеты на запчасти из-за санкций

россия начинает разбирать самолеты на запчасти из-за санкций

Киев • УНН

 • 166623 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Российские авиакомпании, в том числе контролируемый государством "Аэрофлот", разбирают авиалайнеры, чтобы обеспечить запасные части, которые они больше не могут покупать за границей из-за западных санкций, сообщили Reuters четыре источника, передает УНН.

Детали

Эти шаги правительство россии согласовало в июне авиакомпаниям использовать некоторые самолеты на запчасти, чтобы гарантировать, что оставшиеся самолеты иностранного производства могут продолжать работу по меньшей мере до 2025 года.

Санкции, введенные против россии, не позволили ее авиакомпаниям получить запасные части или пройти техническое обслуживание на Западе.

Как минимум один российский самолет Sukhoi Superjet 100 и Airbus A350, оба эксплуатируемые Аэрофлотом, сейчас разбираются, сообщил источник, знакомый с ситуацией. По словам источника, Airbus A350 почти новый.

По словам источника, оборудование было взято из пары самолетов Boeing 737 и Airbus A320 Аэрофлота, поскольку перевозчику нужны запчасти от этих моделей для других самолетов Boeing 737 и Airbus A320.

Sukhoi Superjets русской сборки также сильно зависят от иностранных запчастей. По словам первого источника, с одного Superjet уже сняли двигатель, чтобы позволить другому Superjet продолжить полеты.

По словам источника, уничтожение самолетов, базирующихся в россии, является "только вопросом времени".

Новые поколения самолетов – A320neo, A350, Boeing 737 MAX и 787 – оснащены технологиями, которые необходимо постоянно обновлять.

По словам западных источников, в течение года после вступления санкций в силу, сохранить современные самолеты в эксплуатации будет непросто даже для высокоразвитой и компетентной инженерной базы россии.

Почти 80% флота Аэрофлота состоит из Боингов и Аэробусов – по последним доступным данным, на конец прошлого года – 134 Боинга и 146 Аэробусов, а также почти 80 российских самолетов Sukhoi Superjet-100.

По подсчетам Reuters, базирующихся на данных Flightradar24, с конца июля не взлетали около 50 самолетов Аэрофлота, или 15% его парка, включая попавшие под санкции самолеты.

По данным Flightradar24, три из семи самолетов Airbus A350, эксплуатируемых Аэрофлотом, в том числе один, который сейчас используется на запчасти, не взлетали около трех месяцев.

По словам второго источника, российские перевозчики летают по меньшему количеству маршрутов из-за западных санкций, что означает, что есть неиспользуемые самолеты, которые могут быть разобраны.

Согласно плану развития российской авиационной промышленности до 2030 года, россия может столкнуться с самыми большими проблемами с сериями A350 и Bombardier Q, поскольку их техническое обслуживание производится за рубежом.

Данные компании показали, что Аэрофлот, когда-то входивший в число ведущих авиакомпаний мира, подвергся падению трафика на 22% во втором квартале этого года.

По словам источников, обеспечение поставок из стран, которые  не ввели санкции против россии, вряд ли поможет, поскольку компании из Азии и Ближнего Востока опасаются риска вторичных санкций против них со стороны западных правительств.

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