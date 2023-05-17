росія планує виділити 1,3 млрд євро на проєкт будівництва залізничної ділянки в Ірані
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. рф надасть міждержавний кредит у розмірі 1,3 мільярда євро на будівництво залізничної ділянки Решт-Астара в Ірані. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на віцепрем'єра росії Олександра Новака, пише УНН.
Деталі
Проєкт будівництва залізничної ділянки Решт-Астар в Ірані оцінюється загалом у 1,6 мільярда євро.
Президент росії володимир путін та президент Ірану Ебрахім Раїсі взяли участь у церемонії підписання угоди про будівництво залізниці, яка відбулася 17 травня за допомогою відеозв'язку.
За словами Новака, обсяг вантажообігу по залізниці у нової ділянки має становити не менше ніж 15 млн тонн на рік. Він також зазначив, що сьогодні, 17 травня, буде підписаний контракт між комерційними компаніями для реалізації проєкту. Після проєктування, яке займе приблизно рік, розпочнеться будівництво залізниці.
Доповнення
Залізнична ділянка Решт-Астар - частина міжнародного транспортного коридору "Північ - Південь", який надає росії доступ до іранських портів у Перській затоці для торгівлі з країнами Близького Сходу та Індійського субконтиненту. Планується, що реконструйовану ділянку залізниці буде введено в експлуатацію до 2025 року.
Нагадаємо
Сполучені Штати заявили, що Іран та росія "розширюють своє безпрецедентне оборонне партнерство". москва зміцнює зв'язки з Тегераном після того, як на неї наклали санкції Заходу.