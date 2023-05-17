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россия планирует выделить 1,3 млрд евро на проект строительства железнодорожного участка в Иране

россия планирует выделить 1,3 млрд евро на проект строительства железнодорожного участка в Иране

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 мая. УНН. рф предоставит межгосударственный кредит в размере 1,3 миллиарда евро на строительство железнодорожного участка Решт-Астара в Иране. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на вице-премьера россии александра новака, пишет УНН.

Детали

Проект строительства железнодорожного участка Решт-Астар в Иране оценивается в общей сложности в 1,6 миллиарда евро.

Президент россии владимир путин и президент Ирана Эбрахим Раиси приняли участие в церемонии подписания соглашения о строительстве железной дороги, которая состоялась 17 мая с помощью видеосвязи.

По словам новака, объем грузооборота по железной дороге у нового участка должен составлять не менее 15 млн тонн в год. Он также отметил, что сегодня, 17 мая, будет подписан контракт между коммерческими компаниями для реализации проекта. После проектирования, которое займет примерно год, начнется строительство железной дороги.

Дополнение

Железнодорожный участок Решт-Астар - часть международного транспортного коридора "Север - Юг", который предоставляет россии доступ к иранским портам в Персидском заливе для торговли со странами Ближнего Востока и Индийского субконтинента. Планируется, что реконструированный участок железной дороги будет введен в эксплуатацию до 2025 года.

Напомним

Соединенные Штаты заявили, что Иран и россия "расширяют свое беспрецедентное оборонное партнерство". москва укрепляет связи с тегераном после того, как на нее наложили санкции Запада.

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