Кірбі: Іран та росія розширюють військову співпрацю
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Сполучені Штати заявили, що Іран та росія "розширюють своє безпрецедентне оборонне партнерство". москва зміцнює зв'язки з Тегераном після того, як на неї наклали санкції Заходу, пише УНН посилаючись на AFP.
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Представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі назвав прагнення москви придбати більш досконалі безпілотні військові безпілотники ключовою частиною співробітництва, що зростає.
"Взаємодія між Іраном та росією з питань продажу перспективних озброєнь, особливо досконаліших БПЛА, зараз триває", - сказав він журналістам.
"Це повномасштабне оборонне партнерство, яке завдає шкоди Україні, регіону Близького Сходу та міжнародній спільноті", - сказав він, додавши, що незабаром будуть оголошені нові санкції.
"Ми використовуємо інструменти, які є в нашому розпорядженні, щоб викривати й припиняти цю діяльність, і ми готові зробити більше. Найближчими днями ми оголосимо про додаткові заходи проти причетних".
Кірбі сказав, що з серпня Іран поставив до росії понад 400 безпілотників, переважно типу "Шахед".
Іран, своєю чергою, прагне купити у росії ударні вертольоти, радари та навчально-бойові літаки Як-130, сказав він, зазначивши, що "загалом Іран шукає військової техніки на мільярди доларів".
Він додав, що Сполучені Штати не виявили "будь-якого переміщення" балістичних ракет між двома країнами.
Додамо
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Великої Британії у понеділок отримав обіцянку отримати ще сотні ракет та безпілотників і заявив, що його бажана мета – залучити західні винищувачі – наближається.