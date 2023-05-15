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Кірбі: Іран та росія розширюють військову співпрацю

Кірбі: Іран та росія розширюють військову співпрацю

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Сполучені Штати заявили, що Іран та росія "розширюють своє безпрецедентне оборонне партнерство". москва зміцнює зв'язки з Тегераном після того, як на неї наклали санкції Заходу, пише УНН посилаючись на AFP.

Деталі

Представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі назвав прагнення москви придбати більш досконалі безпілотні військові безпілотники ключовою частиною співробітництва, що зростає.

"Взаємодія між Іраном та росією з питань продажу перспективних озброєнь, особливо досконаліших БПЛА, зараз триває", - сказав він журналістам.

"Це повномасштабне оборонне партнерство, яке завдає шкоди Україні, регіону Близького Сходу та міжнародній спільноті", - сказав він, додавши, що незабаром будуть оголошені нові санкції.

"Ми використовуємо інструменти, які є в нашому розпорядженні, щоб викривати й припиняти цю діяльність, і ми готові зробити більше. Найближчими днями ми оголосимо про додаткові заходи проти причетних".

Кірбі сказав, що з серпня Іран поставив до росії понад 400 безпілотників, переважно типу "Шахед".

Іран, своєю чергою, прагне купити у росії ударні вертольоти, радари та навчально-бойові літаки Як-130, сказав він, зазначивши, що "загалом Іран шукає військової техніки на мільярди доларів".

Він додав, що Сполучені Штати не виявили "будь-якого переміщення" балістичних ракет між двома країнами.

Додамо

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Великої Британії у понеділок отримав обіцянку отримати ще сотні ракет та безпілотників і заявив, що його бажана мета – залучити західні винищувачі – наближається.

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