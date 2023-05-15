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13 марта, 10:29 • 96639 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кирби: Иран и россия расширяют военное сотрудничество

Кирби: Иран и россия расширяют военное сотрудничество

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 мая. УНН. Соединенные Штаты заявили, что Иран и россия "расширяют свое беспрецедентное оборонное партнерство". москва укрепляет связи с Тегераном после того, как на нее наложили санкции Запада, пишет УНН ссылаясь на AFP.

Детали

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби назвал стремление москвы приобрести более совершенные беспилотные военные беспилотники ключевой частью растущего сотрудничества.

"Взаимодействие между Ираном и россией по вопросам продажи перспективных вооружений, особенно более совершенных БПЛА, сейчас продолжается", — сказал он журналистам.

"Это полномасштабное оборонное партнерство, которое наносит ущерб Украине, региону Ближнего Востока и международному сообществу", — сказал он, добавив, что вскоре будут объявлены новые санкции.

"Мы используем инструменты, которые есть в нашем распоряжении, чтобы разоблачать и пресекать эту деятельность, и мы готовы сделать больше. В ближайшие дни мы объявим о дополнительных мерах против причастных".

Кирби сказал, что с августа Иран поставил в россию более 400 беспилотников, в основном типа "Шахед".

Иран, в свою очередь, стремится купить у россии ударные вертолеты, радары и учебно-боевые самолеты Як-130, сказал он, отметив, что "в целом Иран ищет военной техники на миллиарды долларов".

Он добавил, что Соединенные Штаты не обнаружили "какого-либо перемещения" баллистических ракет между двумя странами.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Великобританию в понедельник получил обещание получить еще сотни ракет и беспилотников и заявил, что его желанная цель – привлечь западные истребители – приближается.

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