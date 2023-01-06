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росія планує покрити витрати на війну в Україні через тиск на великі компанії - Bloomberg

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 січня. УНН. росія планує отримати більше коштів від деяких товаровиробників, державних компаній і скоротити витрати, не пов’язані з обороною, оскільки витрати на ведення війни проти України зростають. Пропозиції включають підвищення дивідендів від державних компаній, "одноразову виплату" виробниками добрив і вугілля, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

росія планує покрити витрати на війну в Україні через тиск на великі компанії - Bloomberg

Деталі

У середині грудня прем’єр-міністр рф Михайло Мішустін надав відповідні інструкції офіційним особам, пише видання. Урядове розпорядження називає ці зусилля частиною "мобілізації доходів". У ньому також міститься наказ додатково витратити 175 мільярдів рублів на переселення 100 000 людей з Херсона до росії, очевидно визнаючи, що кремль не має надії повернути частини українського регіону, які раніше окупував.

Зазначається, що бюджет країни-агресора дедалі більше стискається, зокрема через тривалість повномасштабного вторгнення та масштабні санкції запроваджені США та Європою. Дивіденди та податок на непередбачувані доходи, сплачені ПАТ "Газпром", уже допомогли збільшити профіцит бюджету наприкінці минулого року, перш ніж зобов’язання щодо великих видатків у грудні, ймовірно, призвели до мінусового бюджету.

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Частина додаткових грошей необхідна для покриття витрат, пов’язаних з війною, повідомили джерела. За їх словами, рішення щодо розміру дивідендів чи одноразового збору ще не прийнято, оскільки сума залежатиме від того, як буде працювати бюджет за весь 2022 рік. Вони додали,що російська влада намагатиметься встановити дивіденди вище 50% чистого прибутку для державних компаній.

"Оскільки дефіцит бюджету закріпився на роки вперед, а міжнародні боргові ринки практично закриті для росії, нагальність забезпечення уряду доступом до фінансування зростає, оскільки надходження від енергетичних ресурсів зазнають тиску", - пише Bloomberg.

Відтак, мінфін рф, який минулого року прогнозував дефіцит бюджету в 0,9% ВВП, тепер очікує дефіциту на рівні 2% як у 2022, так і у 2023 роках. Загалом витрати у 2022-му, ймовірно, досягли близько 30 трильйонів рублів, заявив російський міністр фінансів Антон Силуанов наприкінці грудня. Це приблизно на 27% більше, ніж спочатку планувалося.

Нагадаємо

президент рф володимир путін під час засідання колегії міноборони у грудні 2022 року заявив, що країна-агресор продовжуватиме нарощувати свій військовий потенціал і не встановлюватиме жодних обмежень на фінансування війни проти України.

Bloomberg відзначив, що паралельно з тим, як збільшується бюджет рф на війну в Україні, витрати на освіту та медицину відчувають різке скорочення.

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