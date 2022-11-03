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Експерт дав прогноз, коли обвалиться економіка росії

Експерт дав прогноз, коли обвалиться економіка росії

Київ • УНН

 • 746227 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. росії вдалося накопичити запаси, щоб в умовах війни економіка країни хоч якось продовжувала функціонувати, а путін продовжував війну. Проте санкції, інфляція та рішення про часткову мобілізацію населення ці запаси поступово скорочує. Прем’єр-міністр росії мішустін заявив про вилучення з Фонду національного благополуччя 1 трлн рублів на функціонування економіки. Про це в коментарі УНН розповів старший консультант сектору зовнішньоекономічної безпеки відділу економічної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.

Цитата

«Попри те, що вони прагнуть не демонструвати свою економічну статистику, ми розуміємо, що коли країна приховує свою статистику, значить - не все там добре. У вересні була презентація чергового звіту центробанку рф, і там проскочили деякі моменти, які добре характеризують ситуацію. По-перше, інфляція. У них базова інфляція вже складає 19,2%. Тобто, коли росіяни кажуть, що в Європі інфляція сягнула двозначної величини, це значить, що близько 10%. А в росії вона майже 20%», – зазначив Ус.

Також, серед важливих показників стану російської економіки експерт відмічає зовнішньоекономічну діяльність. Через санкції росія не отримує значної кількості імпортних товарів, що вплинуло на курс валюти всередині країни.

«Нібито для споживачів здається, що долар був до початку війни 75 рублів, а зараз – 55-60 рублів, тобто зараз вже краще. Але навіть в звіті центробанку простежується відмінність між обмінним курсом та так званим реальним ефективним валютним курсом, і вона складає майже 50%. Класично – це 5-7%. Тобто, та цифра, яку вони демонструють, є насправді щодо скорочення імпорту, але не відображає реальної картини. Імпорту немає, а значить немає важливих складових, і виробництво повинно зупинятися. Наприклад, ще в травні виробництво автівок у рф в порівнянні з травнем попереднього року скоротилося, здається, на 96,7%. Якщо брати період першої половини року, то там скорочення, здається, на 80%. Немає комплектуючих, з яких вони виробляють машини, а те, з чого зараз виробляють, зроблено на внутрішньому ринку, і це дуже незначний відсоток. А якщо вони втрачають одну галузь, то втрачають і суміжні. Наприклад, ті, хто постачають коврики для автомобілів чи дзеркала», – розповів економіст.

Також, зі слів експерта, декілька місяців тому з’явилася інформація, що росавіація попросила пілотів менше використовувати гальма при посадці літаків, тому що через санкції вони не можуть їх замінити. Це вказує на те, що в результаті цивільна авіація не буде придатною до використання, а значить ще одна галузь занепадає.

«Рішення по частковій мобілізації ми розглядаємо як таке, що вони набирають собі в армію нових людей. А з точки зору економіки це означає, що з економіки росії виймаються кадри, які замість того, щоб працювати і приносити доданий валовий продукт, зараз не зайняті в економіці. Сюди ще треба додати людей, які вирішили втекти від мобілізації. Я оцінюю втрати в економіці росії після оголошення часткової мобілізації у 2 млн людей. Вони не працюють, не приносять прибутку країні і не сплачують податки, а ті, хто виїхав, не витрачають кошти в росії. Була цікава інформація, що центральний банк Вірменії збільшив прогноз зростання ВВП, здається, з 1,6% до 13% в цьому році. Вони обгрунтували це тим, що багато росіян приїхали у Вірменію з грошима. Ці люди могли витрачати свої кошти в росії, але вони їх витрачають в Казахстані, Вірменії, Грузії і Туреччині», – розповів Ус.

Щодо експорту в росії теж виникають проблеми. Раніше пропаганда зазначала, що в разі припинення економічних зв’язків з західними країнами, можна буде розвивати торгівлю з країнами Азії, такими як Індія та Китай. Проте, навіть якщо країни Азії і згодні купувати російську сировину, виникають проблеми з логістикою.

«Вугілля, яке видобувається в Кемеровській області, йшло суто в країни ЄС. А Європа з 1 серпня перестала купувати у росії вугілля. Тепер питання, що буде з цією галуззю і що робити з людьми, які там працюють? Частково вони знайдуть варіанти направити вугілля в Азію. Але логістика не орієнтована на це, тому зараз вони будуть зупиняти шахти, люди втратять роботу, зросте безробіття. Нафта і газ дають ще достатньо грошей. Але і це потрохи змінюється, поставки йдуть у бік зменшення. Нещодавно була інформація, що Італія вперше за 1974 року не купила скрапленого газу у росії протягом тижня. Тобто, не було такого тижня, щоб Італія не купувала газ у росії, і вперше такий тиждень відбувся. Це фактично показник того, що росія втрачає європейський ринок, там відбулася швидка диверсифікація. Китай та Індія не можуть багато купувати. На початку війни вони купували більше, з розрахунками на те, що будуть перепродавати іншим країнам. Але Європа газосховища наповнила, і ціни на газ почали зменшуватися», – розповів Ус.

Про погіршення стану економіки росії свідчить і жовтнева заява прем’єр-міністра росії михайла мішустіна, що з Фонду національного благополуччя було взято для функціонування економіки 1 трлн рублів.

«У цьому фонді, за їхніми статистикою, було до цього 11 трлн рублів. Тобто, залишається 10. Ось показник того, що економіка реально не доотримує коштів, і вони лізуть в резерви, щоб якось покрити витрати і щоб держава функціонувала. Адже всі ці проблеми впливають на те, що втрачається стабільність ціноутворення. Ще в березні в росії фіксували ситуацію, коли опитували кав’ярні в москві, і вони казали, що ціни переглядають кожної п’ятниці. Тобто, ціна не фіксується на пів року чи на більший період, вони не знають, що буде далі. Це також підриває економіку, бо важко розрахувати і складніше планувати», – зазначив експерт.

Проте, російський режим зміг запастися резервами, щоб економіка країни ще трималася, а путін зміг продовжувати війну. Як зазначає експерт, російська економістка Зубаревич навесні давала прогнози про падіння економіки рф до кінця року. Проте, зараз вона зазначає, що така кількість запасів стала для неї неочікуваною.

«Були сподівання на початку війни, що економіка обвалиться до кінця року. Але вже кінець року, і поки цього немає. Зараз важко щось прогнозувати, тому що росія почала приховувати реальний стан речей. Мені здається, що десь в другому кварталі 2023 році, у квітні-травні, запаси закінчаться, надходження різко зменшаться, люди, вийняті із економічної системи, дадуть збій функціонування економіки», – вважає експерт.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що восьмий пакет санкцій Європейського Союзу проти росії завдасть відчутного удару по економіці країни-агресора.

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