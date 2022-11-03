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Эксперт дал прогноз, когда рухнет экономика россии

Эксперт дал прогноз, когда рухнет экономика россии

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. россии удалось накопить запасы, чтобы в условиях войны экономика страны хоть как-то продолжала функционировать, а путин продолжал войну. Тем не менее, санкции, инфляция и решение о частичной мобилизации населения эти запасы постепенно сокращает. Премьер-министр россии мишустин заявил об изъятии из Фонда национального благополучия 1 трлн рублей на функционирование экономики. Об этом в комментарии УНН рассказал старший консультант сектора внешнеэкономической безопасности отдела экономической безопасности Национального института стратегических исследований Иван Ус.

Цитата

«Несмотря на то, что они стараются не демонстрировать свою экономическую статистику, мы понимаем, что когда страна скрывает свою статистику, значит – не все там хорошо. В сентябре была презентация очередного отчета центробанка рф, и там проскочили некоторые моменты, хорошо характеризующие ситуацию. Во-первых, инфляция. У них базовая инфляция уже составляет 19,2%. То есть когда россияне говорят, что в Европе инфляция достигла двузначной величины, это значит, что около 10%. А в россии она почти 20%», – отметил Ус.

Также, посреди принципиальных характеристик состояния российской экономики эксперт отмечает внешнеэкономическую деятельность. Из-за санкций россия не получает значительного количества импортных товаров, что повлияло на курс валюты внутри страны.

«Вроде бы для потребителей кажется, что доллар был до начала войны 75 рублей, а сейчас –55-60 рублей, то есть сейчас уже лучше. Но даже в отчете центробанка прослеживается разница между обменным курсом и так называемым реальным эффективным валютным курсом и составляет почти 50%. Классически – это 5-7%. То есть та цифра, которую они демонстрируют, есть на самом деле сокращение импорта, но не отражает реальной картины. Импорта нет, а значит нет важных составляющих, и производство должно останавливаться. Например, еще в мае производство автомобилей в россии по сравнению с маем предыдущего года сократилось, кажется, на 96,7%. Если брать период первой половины года, то там сокращение, кажется, на 80%. Нет комплектующих, из которых они производят машины, а то, из чего сейчас производят, сделано на внутреннем рынке, и это очень незначительный процент. А если они теряют одну отрасль, то теряют и смежные. Например, те, кто снабжают ковриками для автомобилей или зеркала», – рассказал экономист.

Также, по словам эксперта, несколько месяцев назад появилась информация, что росавиация попросила пилотов меньше использовать тормоза при посадке самолетов, потому что из-за санкций они не могут их заменить. Это указывает на то, что в результате гражданская авиация не будет пригодной к использованию, а значит еще одна отрасль приходит в упадок.

«Решения по частичной мобилизации мы рассматриваем как такое, что они набирают себе в армию новых людей. А с точки зрения экономики это означает, что из экономики россии вынимаются кадры, которые вместо того, чтобы работать и приносить добавленный валовой продукт, сейчас не заняты в экономике. Сюда еще нужно добавить людей, решивших уйти от мобилизации. Я оцениваю потери в экономике россии после объявления частичной мобилизации в 2 млн человек. Они не работают, не приносят прибыли стране и не платят налоги, а уехавшие не тратят средства в россии. Была интересная информация, что центральный банк Армении увеличил прогноз роста ВВП, кажется, с 1,6% до 13% в этом году. Они обосновали это тем, что многие россияне приехали в Армению с деньгами. Эти люди могли тратить свои средства в россии, но они их тратят в Казахстане, Армении, Грузии и Турции», – рассказал Ус.

Относительно экспорта в россии тоже возникают проблемы. Ранее пропаганда отмечала, что в случае прекращения экономических связей с западными странами, можно будет развивать торговлю со странами Азии, такими как Индия и Китай. Однако даже если страны Азии и согласны покупать российское сырье, возникают проблемы с логистикой.

«Уголь, добываемый в Кемеровской области, шел сугубо в страны ЕС. А Европа с 1 августа перестала покупать у россии уголь. Теперь вопрос, что будет с этой отраслью и что делать с людьми, работающими там. Отчасти они найдут варианты направить уголь в Азию. Но логистика не ориентирована на это, поэтому сейчас они будут останавливать шахты, люди лишатся работы, возрастет безработица. Нефть и газ дают еще достаточно денег. Но и это понемногу меняется, поставки уходят в сторону уменьшения. Недавно была информация, что Италия впервые за 1974 года не купила сжиженного газа у россии в течение недели. То есть, не было такой недели, чтобы Италия не покупала газ у россии, и впервые такая неделя случилась. Это фактически показатель того, что россия теряет европейский рынок, там произошла быстрая диверсификация. Китай и Индия не могут много покупать. В начале войны они покупали больше, с расчетами на то, что будут перепродаваться другим странам. Но Европа газохранилища наполнила, и цены на газ начали уменьшаться», – рассказал Ус.

Об ухудшении состояния экономики россии свидетельствует и октябрьское заявление премьер-министра россии михаила мишустина, что из Фонда национального благополучия было взято для функционирования экономики 1 трлн рублей.

«В этом фонде, по их статистике, было до этого 11 трлн рублей. То есть остается 10. Вот показатель того, что экономика реально не получает средств, и они лезут в резервы, чтобы как-то покрыть расходы и чтобы государство функционировало. Ведь все эти проблемы влияют на то, что теряется стабильность ценообразования. Еще в марте в россии фиксировали ситуацию, когда опрашивали кофейни в москве, и они говорили, что цены пересматривают каждую пятницу. То есть цена не фиксируется на полгода или на больший период, они не знают, что будет дальше. Это также подрывает экономику, потому что трудно рассчитать и сложнее планировать», – отметил эксперт.

Тем не менее, российский режим смог запастись резервами, чтобы экономика страны еще держалась, а путин смог продолжать войну. Как отмечает эксперт, российская экономистка Зубаревич весной давала прогнозы о падении экономики россии до конца года. Однако сейчас она отмечает, что такое количество запасов стало для нее неожиданным.

«Были надежды в начале войны, что экономика рухнет до конца года. Но уже конец года, и пока этого нет. Сейчас трудно что-либо прогнозировать, потому что россия начала скрывать реальное положение вещей. Мне кажется, что где-то во втором квартале 2023 года, в апреле-мае, запасы закончатся, поступления резко уменьшатся, люди, вынутые из экономической системы, дадут сбой функционированию экономики», – считает эксперт.

Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что восьмой пакет санкций Европейского Союза против россии нанесет ощутимый удар по экономике страны-агрессора.

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