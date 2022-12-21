путін запевнив, що у рф не буде жодних обмежень на фінансування війни проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. президент рф володимир путін під час засідання колегії міноборони заявив, що країна-агресор продовжуватиме нарощувати свій військовий потенціал і не встановлюватиме жодних обмежень на фінансування війни проти України, передає УНН з посиланням на росЗМІ.
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"Збройні сили та бойові можливості наших збройних сил збільшуються постійно та з кожним днем. І цей процес, безумовно, ми нарощуватимемо", - заявив диктатор.
За словами путіна, кремль не має жодних обмежень щодо фінансування армії рф - "країна та уряд дають все, що просять". Він відзначив, що війна проти України показала недоліки у роботі міноборони, зокрема країна-агресор планує "працювати над зв'язком, автоматизованою системою управління військами та зброєю, тактику контрбатарейної боротьби, цілі вказівок, тощо".
Диктатор заявив, що наразі 150 тисяч із 300 тисяч мобілізованих проходять підготовку на полігонах для подальшої відправки в Україну. Інша половина перебуває у зоні бойових дій, додав він.
Нагадаємо
Газета The New York Times опублікувала матеріал з оцінкою російською стороною ходу війни та особистою думкою диктатора володимира путіна.
У матеріалі йдеться, що президент рф з перших днів вторгнення у приватному порядку визнав, що війна пішла не так, як планувалося.