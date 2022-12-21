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путин заверил, что в рф не будет никаких ограничений на финансирование войны против Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 декабря. УНН. Президент россии владимир путин во время заседания коллегии минобороны заявил, что страна-агрессор будет продолжать наращивать свой военный потенциал и не будет устанавливать никаких ограничений на финансирование войны против Украины, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Цитата

"Вооруженные силы и боевые возможности наших вооруженных сил увеличиваются постоянно и с каждым днем. И этот процесс, безусловно, будем наращивать", - заявил диктатор.

Детали

По словам путина, кремль не имеет никаких ограничений по финансированию армии рф - "страна и правительство дают все, что просят". Он отметил, что война против Украины показала недостатки в работе минобороны, в частности, страна-агрессор планирует "работать над связью, автоматизированной системой управления войсками и оружием, тактику контрбатарейной борьбы, цели указаний и т.д.".

Диктатор заявил, что в настоящее время 150 тысяч из 300 тысяч мобилизованных проходят подготовку на полигонах для последующей отправки в Украину. Другая половина находится в зоне боевых действий, добавил он.

Напомним

Газета The New York Times опубликовала материал с оценкой российской стороной хода войны и личным мнением диктатора владимира путина.

В материале говорится, что президент рф из первых дней вторжения в частном порядке признал, что война пошла не так, как планировалось.

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