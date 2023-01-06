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россия планирует покрыть расходы на войну в Украине с помощью давления на крупные компании - Bloomberg

Киев • УНН

 • 532751 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. россия планирует получить больше средств от некоторых товаропроизводителей, государственных компаний и сократить расходы, не связанные с обороной, поскольку расходы на ведение войны против Украины растут. Предложения включают повышение дивидендов от государственных компаний, "единовременную выплату" производителями удобрений и угля, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

россия планирует покрыть расходы на войну в Украине с помощью давления на крупные компании - Bloomberg

Детали

В середине декабря премьер-министр рф Михаил Мишустин дал соответствующие инструкции официальным лицам, пишет издание. Правительственное распоряжение называет эти усилия частью "мобилизации доходов". В нем также содержится приказ дополнительно потратить 175 миллиардов рублей на переселение 100 000 человек из Херсона в россию, очевидно признавая, что кремль не надеется вернуть части украинского региона, которые ранее оккупировал.

Отмечается, что бюджет страны-агрессора все больше сжимается, в частности из-за продолжительности полномасштабного вторжения и масштабных санкций, введенных США и Европой. Дивиденды и налог на непредвиденные доходы, уплаченные ПАО "Газпром", уже помогли увеличить профицит бюджета в конце прошлого года, прежде чем обязательства’по большим расходам в декабре, вероятно, привели к минусовому бюджету.

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Часть дополнительных денег необходима для покрытия расходов, связанных с войной, сообщили источники. По их словам, решение о размере дивидендов или единовременного сбора еще не принято, поскольку сумма будет зависеть от того, как будет работать бюджет за весь 2022 год. Они добавили, что российские власти будут пытаться установить дивиденды выше 50% чистой прибыли для государственных компаний.

"Поскольку дефицит бюджета закрепился на годы вперед, а международные долговые рынки практически закрыты для россии, настоятельная необходимость обеспечения правительства доступом к финансированию растет, поскольку поступления от энергетических ресурсов испытывают давление", - пишет Bloomberg.

Следовательно, минфин рф, который в прошлом году прогнозировал дефицит бюджета в 0,9% ВВП, теперь ожидает дефицита на уровне 2% как в 2022, так и в 2023 годах. В целом расходы в 2022-м, вероятно, достигли около 30 триллионов рублей, заявил российский министр финансов Антон Силуанов в конце декабря. Это примерно на 27% больше, чем изначально планировалось.

Напомним

президент рф владимир путин во время заседания коллегии минобороны в декабре 2022 года заявил, что страна-агрессор будет продолжать наращивать свой военный потенциал и не будет устанавливать никаких ограничений на финансирование войны против Украины.

Bloomberg отметил, что параллельно с тем, как увеличивается бюджет РФ на войну в Украине, расходы на образование и медицину испытывают резкое сокращение.

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