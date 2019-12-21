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Росія перекрила рух Керченською протокою на чотири дні

Росія перекрила рух Керченською протокою на чотири дні

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Міністерство транспорту Російської Федерації фактично перекрило рух Керченською протокою на 4 доби. Про це повідомив на сторінці Facebook голова спостережної ради Майдану закордонних справ Андрій Клименко, передає УНН.

"Моніторингова група "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, редакції та "Майдану закордонних справ" повідомляє: 20 грудня 2019 року Мінтранс РФ ось просто взяв і фактично перекрив рух Керченською протокою на 4 доби - з 21 по 24 грудня 2019 року. Чому? - Тому що 23-го сам президент РФ поїде на паровозі через міст, а 24-го поїде перший потяг", - написав Клименко.

Нагадаємо, слідчі ФСБ Росії продовжили до кінця січня термін слідчих дій у справі українських моряків, захоплених у Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Як повідомлялося раніше в УНН, 18 листопада пресцентр Командування Військово-Морських Сил України повідомив, що затримані в Керченській протоці в листопаді 2018 року катери "Нікополь", "Бердянськ" та буксир "Яни Капу" прямували додому.

Президент Володимир Зеленський пізно ввечері 20 листопада прилетів до Очакова Миколаївської області, щоб оглянути броньовані артилерійські катери "Нікополь" і "Бердянськ" та буксир "Яни Капу", які повернула РФ.

Українські Національні Новини

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