Росія не відповіла Україні на пропозицію обміняти 23 засуджених росіян – Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Російська Федерація не відповіла Україні на пропозицію щодо обміну 23 засуджених в Україні росіян за злочини на Донбасі на українських політичних в’язнів, які утримуються в РФ. Про це сьогодні сказала перший заступник голови Верховної Ради України, член постійної делегації у ПАРЄ Ірина Геращенко під час дебатів в Асамблеї щодо українських політв’язнів, передає УНН.
“Я три місяці назад запропонувала обміняти 23 громадян Росії, які були засуджені за тероризм і воєнні злочини на Донбасі, на політичних в’язнів Кремля. Але Росія не відповіла на цю ініціативу”, — сказала вона.
Геращенко також наголосила, що Україна закликала Путіна звільнити українських політв’язнів, які перебувають в Росії, до чемпіонату світу з футболу як жест доброї волі. Але, за її словами, чемпіонат йде на повну силу, а українці залишаються в російських в’язницях.
Нагадаємо, 28 червня у Парламентській асамблеї Ради Європи розпочалися дебати щодо українських політв’язнів у Росії.
Як повідомляв УНН, 21 червня Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним закликав його звільнити українських заручників та наголосив на важливості допуску Омбудсмена до утримуваного в РФ Олега Сенцова.