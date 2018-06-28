Россия не ответила Украине на предложение обменять 23 осужденных россиян - Геращенко

"Я три месяца назад предложила обменять 23 граждан России, которые были осуждены за терроризм и военные преступления на Донбассе, на политических заключенных Кремля. Но Россия не ответила на эту инициативу", - сказала она.

Геращенко также отметила, что Украина призвала Путина освободить украинских политзаключенных, находящихся в России, к чемпионату мира по футболу в качестве жеста доброй воли. Но, по ее словам, чемпионат идет в полную силу, а украинцы остаются в российских тюрьмах.

Напомним, 28 июня в Парламентской ассамблее Совета Европы начались дебаты относительно украинских политзаключенных в России.

Как сообщал УНН, 21 июня Президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным призвал его освободить украинских заложников и подчеркнул важность допуска Омбудсмена к удерживаемому в РФ Олегу Сенцову.