Росія надасть Білорусі кредит у розмірі 1 млрд дол

“Третій, четвертий транш, кожен по 300 млн дол — разом це 600 млн дол на рік надійде в Білорусь на дуже вигідних умовах, в хороші терміни за низькими ставками і так далі. Також було зроблено доручення ще додатково близько 1 млрд дол кредитів теж на хороших умовах виділити”, — сказав В.Семашко.

“За словами В.Семашка, рішення відкрити кредитування Білорусі по лінії Євразійського фонду стабілізації і розвитку було прийнято після зустрічі Олександра Лукашенка і Володимира Путіна 3 квітня в Петербурзі”, — йдеться в повідомленні.