Россия предоставит Беларуси кредит в размере 1 млрд долл

“Третий, четвертый транш, каждый по 300 млн долл — вместе это 600 млн долл в год поступит в Беларусь на очень выгодных условиях, в хорошие сроки по низким ставкам и так далее. Также было сделано поручение еще дополнительно около 1 млрд долл кредитов тоже на хороших условиях выделить”, — сказал В.Семашко.

“По словам В.Семашко, решение открыть кредитования Беларуси по линии Евразийского фонда стабилизации и развития было принято после встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина 3 апреля в Петербурге”, — говорится в сообщении.