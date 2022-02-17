Росія може дестабілізовувати ситуацію навколо України протягом місяців – МЗС Великої Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Росія готується перевірити на міцність Захід і може затягнути протистояння на українському кордоні на місяці. Про це пише у своїй статті для The Telegraph міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, застерігаючи від "хибного почуття безпеки" через заяви Росії про відведення військ, пише УНН.
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Трас повторила попередження США та НАТО про те, що немає жодних доказів відведення російських військ від кордону України, їхня кількість може збільшуватись, незважаючи на заяви Кремля про зворотне.
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"Ми не маємо піддаватися помилковому почуттю безпеки, коли Росія заявляє, що деякі війська повертаються до казарм, коли насправді російське військове нарощування не демонструє жодних ознак уповільнення. Нині немає доказів того, що росіяни виводять війська з прикордонних районів поблизу України", – сказала вона.
"Ми не маємо мати ілюзій щодо того, що Росія може затягнути цей процес за допомогою нахабного прийому, щоб витратити ще кілька тижнів - якщо не місяців - на підрив України та виклик єдності Заходу. Це випробування нашої стійкості", - заявила міністр.
Додамо
17 лютого державний секретар Великої Британії Ліз Трасс здійснить свій перший візит до України на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Куліби.
Візит глави британського офісу спрямований на поглиблення відносин стратегічного партнерства між Україною та Сполученим Королівством, координацію подальших дій щодо зміцнення безпеки на європейському континенті.
Дмитро Кулеба та Ліз Трасс проведуть переговори щодо спільних заходів зі стримування РФ від подальшої агресії, практичної підтримки України з боку Великої Британії у зміцненні обороноздатності нашої держави.
Керівники зовнішньополітичних відомств обговорять широкий спектр питань стратегічного партнерства України та Великої Британії у сфері безпеки, зокрема кібербезпеки, а також у галузях торгівлі та інвестицій.