Росія і США не можуть налагодити відносини з-за Путіна - Е.Картер

За словами Е.Картера, саме через В.Путіна Москві і Вашингтону так важко знайти галузі, в яких вони можуть працювати разом.

“Мені здається, це стабільно зростає під керівництвом Путіна. Це один із способів, за допомогою якого він визначає успіх своєї політики — не за результатами на місцях, але за рівнем дискомфорту, який він створює в іншій частині світу, і показує свого народу в якості відправної точки своєї політики”, — заявив Е.Картер.

Крім того, глава Пентагону розкритикував Москву за її операцію в Сирії, заявивши, що Росія не зробила нічого для боротьби з “Ісламською державою”, але боролася з помірною опозицією.

Нагадаємо, у жовтні міністр оборони США Ештон Картер звинуватив Росію в ескалації сирійського кризи.