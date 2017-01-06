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Росія і США не можуть налагодити відносини з-за Путіна - Е.Картер

Росія і США не можуть налагодити відносини з-за Путіна - Е.Картер

Київ • УНН

 • 10130 перегляди

КИЇВ. 6 січня. УНН. Глава Пентагону Ештон Картер заявив, що Росія і США не можуть вибудувати діалог через російського президента Володимира Путіна. Про це він розповів в інтерв'ю The Wall Street Journal, передає УНН.

За словами Е.Картера, саме через В.Путіна Москві і Вашингтону так важко знайти галузі, в яких вони можуть працювати разом.

“Мені здається, це стабільно зростає під керівництвом Путіна. Це один із способів, за допомогою якого він визначає успіх своєї політики — не за результатами на місцях, але за рівнем дискомфорту, який він створює в іншій частині світу, і показує свого народу в якості відправної точки своєї політики”, — заявив Е.Картер.

Крім того, глава Пентагону розкритикував Москву за її операцію в Сирії, заявивши, що Росія не зробила нічого для боротьби з “Ісламською державою”, але боролася з помірною опозицією.

Нагадаємо, у жовтні міністр оборони США Ештон Картер звинуватив Росію в ескалації сирійського кризи.

Українські Національні Новини

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