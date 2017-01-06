Россия и США не могут наладить отношения из-за В.Путина - Э.Картер
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Глава Пентагона Эштон Картер заявил, что Россия и США не могут выстроить диалог из-за российского президента Владимира Путина. Об этом он рассказал в интервью The Wall Street Journal, передает УНН.
По словам Э.Картера, именно из-за В.Путина Москве и Вашингтону так трудно найти отрасли, в которых они могут работать вместе.
"Мне кажется, это стабильно растет под руководством Путина. Это один из способов, с помощью которого он определяет успех своей политики - не по результатам на местах, но по уровню дискомфорта, который он создает в другой части мира, и показывает своему народу в качестве отправной точки своей политики", - заявил Э.Картер.
Кроме того, глава Пентагона раскритиковал Москву за ее операцию в Сирии, заявив, что Россия не сделала ничего для борьбы с "Исламским государством", но боролась с умеренной оппозицией.
Напомним, в октябре министр обороны США Эштон Картер обвинил Россию в эскалации сирийского кризиса.