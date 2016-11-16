Росія готова оголосити про замороження видобутку нафти після ОПЕК - О.Новак
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Росія готова 30 листопада оголосити про замороження нафтовидобутку при досягненні домовленості всередині ОПЕК. Про це повідомив глава Міненерго РФ Олександр Новак, передає УНН із посиланням на РІА “Новости”.
“Ми готові будемо до 30 листопада, якщо ОПЕК досягне домовленості, приєднатися і оголосити, що ми готові заморозити (видобуток нафти — ред.)”, — сказав О.Новак.
Конкретний місяць, зазначив міністр, на рівні якого може бути заморожена видобуток нафти в Росії, поки не встановлено.
“Це обговорюється, або листопад, або з 1 січня. Ніяких поки конкретних рішень немає. Все буде залежати від того, які рішення прийме ОПЕК в першу чергу, тому що їм потрібно між собою домовитися”, — сказав він.
О.Новак наголосив, що Росія готова підтримати будь-яке рішення країн ОПЕК, але спершу їм потрібно все владнати всередині картелю.
“Ви пам’ятаєте нашу позицію, яка в квітні була. Тоді ми не змогли домовитися, тому що країни поза ОПЕК були готові, а ОПЕК через внутрішні розбіжності не змогла запропонувати всім загальну концепцію. Тому зараз давайте сконцентруємося на тому, щоб всередині ОПЕК були досягнуті домовленості щодо квот”, — сказав О.Новак.
Раніше повідомлялося, що країни ОПЕК приступили до остаточного етапу узгодження угоди по скороченню видобутку нафти.