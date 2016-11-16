Россия готова объявить о замораживании добычи нефти после ОПЕК - А.Новак
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Россия готова 30 ноября объявить о замораживании нефтедобычи при достижении договоренности внутри ОПЕК. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Мы готовы будем до 30 ноября, если ОПЕК достигнет договоренности, присоединиться и сказать, что мы готовы заморозить (добыча нефти - ред.)", - Сказал А.Новак.
Конкретный месяц, отметил министр, на уровне которого может быть заморожена добыча нефти в России, пока не установлено.
"Это обсуждается, или ноябрь, или с 1 января. Никаких пока конкретных решений нет. Все будет зависеть от того, какие решения примет ОПЕК в первую очередь, потому что им нужно между собой договориться ", - сказал он.
А.Новак отметил, что Россия готова поддержать любое решение стран ОПЕК, но сначала им нужно все решить внутри картеля.
"Вы помните нашу позицию, в апреле была. Тогда мы не смогли договориться, потому что страны вне ОПЕК были готовы, а ОПЕК из-за внутренних разногласий не смогла предложить всем общую концепцию. Поэтому сейчас давайте сконцентрируемся на том, чтобы внутри ОПЕК были достигнуты договоренности по квотам ", - сказал А.Новак.
Ранее сообщалось, что страны ОПЕК приступили к окончательному этапу согласования сделки по сокращению добычи нефти.