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Росія фінансувала "ЛНР" через банківську установу Південної Осетії - СБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. Щорічний обсяг фінансування Росією органів "влади" на тимчасово окупованій території Луганської області перевищує 30 мільярдів російських рублів, а кошти з РФ в ОРЛО потрапляють через банківську установу Південної Осетії. Про це йдеться у повідомленні пресцентру Служби безпеки України, передає УНН.

Росія фінансувала "ЛНР" через банківську установу Південної Осетії - СБУ

"Служба безпеки України задокументувала механізм прихованого фінансування урядовими та неурядовими структурами Російської Федерації фейкових органів влади на тимчасово окупованій території Донбасу", - йдеться у повідомленні.

Так, оперативники та слідчі спецслужби встановили, що для уникнення санкцій стосовно банківського сектору, РФ створила на власній території та у тимчасово окупованих районах Донбасу спеціальні фінансові установи. З 2014 року, після введення у "ЛНР" території рубльової зони, за їх допомогою Росія запровадила механізм фінансування апарату окупаційних органів влади, зазначили у спецслужбі.

"СБУ тривалий час документувала, що для приховування прямої фінансової підтримки фейкових установ на захопленій території Луганської області РФ залучила до схеми фінансування банківську установу Південної Осетії, через яку, кошти з Росії потрапляють до так званого "державного банку ЛНР". Потім гроші розподіляються самозваним "міністерством фінансів ЛНР" для утримання окупаційних органів влади та силового блоку псевдодержавного утворення. Зокрема, незаконних збройних формування "МДБ", "МВС", "народної міліції", - повідомили у Службі безпеки.

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За їхніми даними, щорічний обсяг фінансування РФ псевдодержавного утворення на тимчасово окупованій території Луганської області перевищує 30 мільярдів російських рублів. Це сума, що становить понад дві третини від загальних потреб "бюджету" псевдореспубліки.

Повідомляється, що після формування доказової бази, у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України, було задокументувано, що на тимчасово окупованій території ключову роль у системі фінансування псевдореспубліки та її незаконних збройних формувань відіграють так звані "міністр фінансів" та директор "держбанку ЛНР".

"Зазначені особи обіймають керівні посади в окупаційній адміністрації ще з 2014 року. Вони підтримують постійні контакти з кураторами від урядових структур РФ, систематично виїжджають до Москви для погодження питань виділення "асигнувань" на функціонування так званої "ЛНР" та розподілу коштів", - вказали у СБУ.

Наразі псевдопосадовцям оголосили про підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України. Їх оголосили у розшук. Найближчим часом обвинувальні акти стосовно правопорушників скерують до суда для заочного засудження.

Раніше УНН писав, що окупанти в ОРДЛО почали конфіскувати автомобілі з українськими номерами.

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