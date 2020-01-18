Россия финансировала "ЛНР" через банковское учреждение Южной Осетии - СБУ

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
08:48 • 10529 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

06:12 • 18516 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
05:00 • 36722 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 74876 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 137410 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 143179 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 204277 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 199009 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 418336 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 230873 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+5°
3м/с
72%
Популярные новости

кремль пытается разрушать ЕС для дрейфа части стран в собственную зону влияния - руководитель ЦПД

6 апреля, 00:33 • 26644 просмотра

Трамп, путин и Си делят мир на сферы влияния - бывший глава MI6

6 апреля, 02:06 • 19465 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

6 апреля, 03:30 • 24244 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

03:51 • 21127 просмотра

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

08:19 • 12292 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 170885 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 158012 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 245090 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 418346 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 523560 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 74899 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 52798 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 51024 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 57601 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 87961 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Россия финансировала "ЛНР" через банковское учреждение Южной Осетии - СБУ

Киев • УНН

 • 12128 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Ежегодный объем финансирования Россией органов "власти" на временно оккупированной территории Луганской области превышает 30 миллиардов российских рублей, а средства из РФ в ОРЛО попадают через банковское учреждение Южной Осетии. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Службы безопасности Украины, передает УНН.

Россия финансировала "ЛНР" через банковское учреждение Южной Осетии - СБУ

"Служба безопасности Украины задокументировала механизм скрытого финансирования правительственными и неправительственными структурами Российской Федерации фейковых органов власти на временно оккупированной территории Донбасса", - говорится в сообщении.

Так, оперативники и следователи спецслужбы установили, что во избежание санкций в отношении банковского сектора, РФ создала на собственной территории и во временно оккупированных районах Донбасса специальные финансовые учреждения. С 2014 года, после введения в "ЛНР" территории рублевой зоны, с их помощью Россия ввела механизм финансирования аппарата оккупационных органов власти, отметили в спецслужбе.

"СБУ длительное время документировала, что для сокрытия прямой финансовой поддержки фейковых учреждений на захваченной территории Луганской области РФ привлекла к схеме финансирования банковское учреждение Южной Осетии, через которую, средства из России попадают в так называемый "государственный банк ЛНР". Затем деньги распределяются самозваным "министерством финансов ЛНР" для содержания оккупационных органов власти и силового блока псевдогосударственного образования. В частности, незаконных вооруженных формирований "МГБ", "МВД", "народной милиции", - сообщили в Службе безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Донбасс вошел в топ-10 конфликтов, за которыми нужно следить в 2020 году - Foreign Policy

По их данным, ежегодный объем финансирования РФ псевдогосударственного образования на временно оккупированной территории Луганской области превышает 30 миллиардов российских рублей. Это сумма, которая составляет более двух третей от общих потребностей "бюджета" псевдореспублики.

Сообщается, что после формирования доказательной базы, в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины, было задокументировано, что на временно оккупированной территории ключевую роль в системе финансирования псевдореспублики и ее незаконных вооруженных формирований играют так называемые "министр финансов" и директор "госбанка ЛНР".

"Указанные лица занимают руководящие должности в оккупационной администрации еще с 2014 года. Они поддерживают постоянные контакты с кураторами от правительственных структур РФ, систематически выезжают в Москву для согласования вопросов выделения "ассигнований" на функционирование так называемой "ЛНР" и распределения средств", - указали в СБУ.

Сейчас псевдочиновникам объявили о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя, захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины. Их объявили в розыск. В ближайшее время обвинительные акты в отношении правонарушителей направлены в суд для заочного осуждения.

Ранее УНН писал, что оккупанты в ОРДЛО начали конфисковать автомобили с украинскими номерами.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,029.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,794.46