Россия финансировала "ЛНР" через банковское учреждение Южной Осетии - СБУ

"Служба безопасности Украины задокументировала механизм скрытого финансирования правительственными и неправительственными структурами Российской Федерации фейковых органов власти на временно оккупированной территории Донбасса", - говорится в сообщении.

Так, оперативники и следователи спецслужбы установили, что во избежание санкций в отношении банковского сектора, РФ создала на собственной территории и во временно оккупированных районах Донбасса специальные финансовые учреждения. С 2014 года, после введения в "ЛНР" территории рублевой зоны, с их помощью Россия ввела механизм финансирования аппарата оккупационных органов власти, отметили в спецслужбе.

"СБУ длительное время документировала, что для сокрытия прямой финансовой поддержки фейковых учреждений на захваченной территории Луганской области РФ привлекла к схеме финансирования банковское учреждение Южной Осетии, через которую, средства из России попадают в так называемый "государственный банк ЛНР". Затем деньги распределяются самозваным "министерством финансов ЛНР" для содержания оккупационных органов власти и силового блока псевдогосударственного образования. В частности, незаконных вооруженных формирований "МГБ", "МВД", "народной милиции", - сообщили в Службе безопасности.

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По их данным, ежегодный объем финансирования РФ псевдогосударственного образования на временно оккупированной территории Луганской области превышает 30 миллиардов российских рублей. Это сумма, которая составляет более двух третей от общих потребностей "бюджета" псевдореспублики.

Сообщается, что после формирования доказательной базы, в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины, было задокументировано, что на временно оккупированной территории ключевую роль в системе финансирования псевдореспублики и ее незаконных вооруженных формирований играют так называемые "министр финансов" и директор "госбанка ЛНР".

"Указанные лица занимают руководящие должности в оккупационной администрации еще с 2014 года. Они поддерживают постоянные контакты с кураторами от правительственных структур РФ, систематически выезжают в Москву для согласования вопросов выделения "ассигнований" на функционирование так называемой "ЛНР" и распределения средств", - указали в СБУ.

Сейчас псевдочиновникам объявили о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя, захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины. Их объявили в розыск. В ближайшее время обвинительные акты в отношении правонарушителей направлены в суд для заочного осуждения.

Ранее УНН писал, что оккупанты в ОРДЛО начали конфисковать автомобили с украинскими номерами.



