Окупанти в ОРДЛО почали конфіскувати автомобілі з українськими номерами
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Окупанти в ОРДЛО почали конфісковувати автівки, на яких власники не поміняли номери. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Східну правозахисну групу” у Facebook.
“На окупованій частині території Донецької області, підрозділи НВФ „ДНР“ так званої „Народної Міліції“ почали конфіскацію транспортних засобів з автомобільними номерами України”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що раніше НВФ “ДНР” і “ЛНР” оголосили про перереєстрацію всіх транспортних засобів знаходяться на підконтрольній їм території. Всі власники автомобілів повинні були пройти реєстрацію і отримати транспортні номери “ЛНР” і “ДНР”.
Також, зазначається, що для тих водіїв, хто відмовлявся проходити реєстрацію та отримувати номери, були розроблені штрафні санкції в тому числі і конфіскація автомобіля.
“Нам відомо про 7 випадків конфіскації автомобілів у період з 1 січня 2020 року по 8 січня 2020 року, але дані дії зафіксовані тільки на території ОРДО. На окупованій частині Луганської області, НВФ „ЛНР“ продовжило перереєстрацію автомобілів до кінця лютого 2020 року”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, у Луганську студента увʼязнили на шість років за проукраїнські погляди.