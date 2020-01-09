Оккупанты в ОРДЛО начали конфисковать автомобили с украинскими номерами

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 112117 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 115632 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 114096 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 128461 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 105498 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108113 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108179 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131894 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130667 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Оккупанты в ОРДЛО начали конфисковать автомобили с украинскими номерами

Оккупанты в ОРДЛО начали конфисковать автомобили с украинскими номерами

Киев  •  УНН

 • 11531 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. Оккупанты в ОРДЛО начали конфисковывать машины, на которых владельцы не поменяли номера. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Восточную правозащитную группу” в Facebook.

“На оккупированной части территории Донецкой области, подразделения НВФ „ДНР“ так называемой „Народной Милиции“ начали конфискацию транспортных средств с автомобильными номерами Украины”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что ранее НВФ “ДНР” и “ЛНР” объявили о перерегистрации всех транспортных средств находятся на подконтрольной им территории. Все владельцы автомобилей должны были пройти регистрацию и получить транспортные номера “ЛНР” и “ДНР”.

Также отмечается, что для тех водителей, кто отказывался проходить регистрацию и получать номера, были разработаны штрафные санкции в том числе и конфискация автомобиля.

“Нам известно о 7 случаев конфискации автомобилей в период с 1 января 2020 года по 8 января 2020 года, но данные действия зафиксированы только на территории ОРДО. На оккупированной части Луганской области, НВФ „ЛНР“ продолжило перерегистрацию автомобилей до конца февраля 2020 года”, — отмечается в сообщении.

Напомним, в Луганске студента посадили на шесть лет за проукраинские взгляды.

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