Оккупанты в ОРДЛО начали конфисковать автомобили с украинскими номерами
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Оккупанты в ОРДЛО начали конфисковывать машины, на которых владельцы не поменяли номера. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Восточную правозащитную группу” в Facebook.
“На оккупированной части территории Донецкой области, подразделения НВФ „ДНР“ так называемой „Народной Милиции“ начали конфискацию транспортных средств с автомобильными номерами Украины”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что ранее НВФ “ДНР” и “ЛНР” объявили о перерегистрации всех транспортных средств находятся на подконтрольной им территории. Все владельцы автомобилей должны были пройти регистрацию и получить транспортные номера “ЛНР” и “ДНР”.
Также отмечается, что для тех водителей, кто отказывался проходить регистрацию и получать номера, были разработаны штрафные санкции в том числе и конфискация автомобиля.
“Нам известно о 7 случаев конфискации автомобилей в период с 1 января 2020 года по 8 января 2020 года, но данные действия зафиксированы только на территории ОРДО. На оккупированной части Луганской области, НВФ „ЛНР“ продолжило перерегистрацию автомобилей до конца февраля 2020 года”, — отмечается в сообщении.
Напомним, в Луганске студента посадили на шесть лет за проукраинские взгляды.