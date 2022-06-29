росія "анонсувала" хімічну атаку на Одещині

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Міноборони рф заявляє, що Україна нібито готує провокації для звинувачення збройних сил російської федерації у застосуванні хімічної зброї проти цивільних людей.

У міністерстві заявляють, що для цього в санаторій Міністерства охорони здоров’я України “Приморський” (Курортне, Одеська область) 18 червня приїхали співробітники СБУ. Вони нібито “опрацьовували з керівництвом установи питання прийому, розміщення та надання медичної допомоги постраждалим від ураження хімічними (отруюючими) речовинами”.

Міністерство оборони рф також “попереджає” Захід, ООН, Червоний Хрест і Організацію із заборони хімічної зброї, що повідомлення про подібні “провокації” широко поширяться в західних ЗМІ та на різних інтернет-ресурсах.

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