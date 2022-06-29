россия "анонсировала" химическую атаку в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Министерство обороны россии “анонсировало” химическую атаку по Одесской области, и планирует обвинить в этом ВСУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление минобороны рф.
Детали
Минобороны рф заявляет, что Украина якобы готовит провокации для обвинения вооруженных сил российской федерации в применении химического оружия против гражданских людей.
В министерстве заявляют, что для этого в санаторий Министерства здравоохранения Украины “Приморский” (Курортное, Одесская область) 18 июня приехали сотрудники СБУ. Они якобы “прорабатывали с руководством учреждения вопросы приема, размещения и оказания медицинской помощи пострадавшим от поражения химическими (отравляющими) веществами”.
Министерство обороны рф также “предупреждает” Запад, ООН, Красный Крест и Организацию из запрета химического оружия, что сообщения о подобных “провокациях” широко распространятся в западных и на различных интернет-ресурсах.
Ранее
Минобороны россии “анонсировало” удары по Криворожской ТЭС. 28 июня оккупанты совершили артиллерийский обстрел ТЭС и близлежащих населенных пунктов.