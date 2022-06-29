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13:44 • 27837 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 42899 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 44980 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 22645 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

11:23 • 56638 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 58735 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Актуальное
россия "анонсировала" химическую атаку в Одесской области

россия "анонсировала" химическую атаку в Одесской области

Киев • УНН

 • 158113 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. Министерство обороны россии “анонсировало” химическую атаку по Одесской области, и планирует обвинить в этом ВСУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление минобороны рф.

Детали

Минобороны рф заявляет, что Украина якобы готовит провокации для обвинения вооруженных сил российской федерации в применении химического оружия против гражданских людей.

В министерстве заявляют, что для этого в санаторий Министерства здравоохранения Украины “Приморский” (Курортное, Одесская область) 18 июня приехали сотрудники СБУ. Они якобы “прорабатывали с руководством учреждения вопросы приема, размещения и оказания медицинской помощи пострадавшим от поражения химическими (отравляющими) веществами”.

Министерство обороны рф также “предупреждает” Запад, ООН, Красный Крест и Организацию из запрета химического оружия, что сообщения о подобных “провокациях” широко распространятся в западных и на различных интернет-ресурсах.

Ранее

Минобороны россии “анонсировало” удары по Криворожской ТЭС. 28 июня оккупанты совершили артиллерийский обстрел ТЭС и близлежащих населенных пунктов.

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