Російський удар по Куп'янську: кількість постраждалих зросла до 8
Київ • УНН
Війська РФ завдали удару по Куп'янську Харківської області, використовуючи КАБ. За даними голови Харківської ОВА, кількість постраждалих збільшилася до 8 осіб, пошкоджено будівлю міської адміністрації.
Сьогодні, 28 серпня, вдень війська рф вдарили КАБом по Куп'янську. Наразі відомо вже про 8 потерпілих внаслідок інциденту. Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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Кількість постраждалих у Куп’янську збільшилася до восьми людей
Нагадаємо
Вдень, 28 серпня, у Харківській області російські війська завдали удару по центру Куп'янська, використовуючи КАБ, троє людей поранено, пошкоджено будівлю міської адміністрації.