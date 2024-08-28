Російський удар по Куп'янську: кількість постраждалих зросла до 8

Сьогодні, 28 серпня, вдень війська рф вдарили КАБом по Куп'янську. Наразі відомо вже про 8 потерпілих внаслідок інциденту. Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

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Кількість постраждалих у Куп’янську збільшилася до восьми людей - йдеться в заяві Синєгубова.

Нагадаємо

Вдень, 28 серпня, у Харківській області російські війська завдали удару по центру Куп'янська, використовуючи КАБ, троє людей поранено, пошкоджено будівлю міської адміністрації.