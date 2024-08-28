Российский удар по Купянску: количество пострадавших возросло до 8
Киев • УНН
Войска РФ нанесли удар по Купянску Харьковской области, используя КАБ. По данным главы Харьковской ОГА, количество пострадавших увеличилось до 8 человек, повреждено здание городской администрации.
Сегодня, 28 августа, днем войска рф ударили КАБом по Купянску. Известно уже о 8 пострадавших в результате инцидента. Об этом заявил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
Количество пострадавших в Купянске увеличилось до восьми человек
Напомним
Днем, 28 августа, в Харьковской области российские войска нанесли удар по центру Купянска, используя КАБ, три человека ранены, повреждено здание городской администрации.