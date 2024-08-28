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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Российский удар по Купянску: количество пострадавших возросло до 8

Российский удар по Купянску: количество пострадавших возросло до 8

Киев  •  УНН

28 августа 2024, 14:59  •  1264 просмотра

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Войска РФ нанесли удар по Купянску Харьковской области, используя КАБ. По данным главы Харьковской ОГА, количество пострадавших увеличилось до 8 человек, повреждено здание городской администрации.

Сегодня, 28 августа, днем войска рф ударили КАБом по Купянску. Известно уже о 8 пострадавших в результате инцидента. Об этом заявил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

Количество пострадавших в Купянске увеличилось до восьми человек

- говорится в заявлении Синегубова.

Напомним

Днем, 28 августа, в Харьковской области российские войска нанесли удар по центру Купянска, используя КАБ, три человека ранены, повреждено здание городской администрации. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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