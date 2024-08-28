Российский удар по Купянску: количество пострадавших возросло до 8

Сегодня, 28 августа, днем войска рф ударили КАБом по Купянску. Известно уже о 8 пострадавших в результате инцидента. Об этом заявил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

Количество пострадавших в Купянске увеличилось до восьми человек - говорится в заявлении Синегубова.

Напомним

Днем, 28 августа, в Харьковской области российские войска нанесли удар по центру Купянска, используя КАБ, три человека ранены, повреждено здание городской администрации.