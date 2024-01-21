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Російські військові 76 разів відкривали вогонь у Херсонській області, жертв немає

Російські військові 76 разів відкривали вогонь у Херсонській області, жертв немає

Київ • УНН

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Російські військові 76 разів обстріляли Херсонську область, випустивши 365 снарядів і влучивши в житлові квартали. Незважаючи на значні руйнування, повідомлень про жертви не надходило.

Упродовж доби російські військові 76 разів обстріляли територію Херсонщини. Випустили 365 снарядів з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА. Атакували житлові квартали населених пунктів області. Загиблих та поранених немає. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

Деталі

По місту Херсон ворог випустив 7 снарядів.

російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області.

Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Доповнення

За даними голови Херсонської МВА Романа Мрочка, ураження зафіксовані в Херсоні, Антонівці, Придніпровському та Інженерному.

Внаслідок російських ворожих обстрілів за минулу добу у Херсонській міській територіальній громаді поранених немає.

Частина середмістя Херсона залишилась без води, причина аварії встановлюються19.01.24, 17:39 • 36859 переглядiв

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