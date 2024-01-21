Російські військові 76 разів відкривали вогонь у Херсонській області, жертв немає
Київ • УНН
Російські військові 76 разів обстріляли Херсонську область, випустивши 365 снарядів і влучивши в житлові квартали. Незважаючи на значні руйнування, повідомлень про жертви не надходило.
Упродовж доби російські військові 76 разів обстріляли територію Херсонщини. Випустили 365 снарядів з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА. Атакували житлові квартали населених пунктів області. Загиблих та поранених немає. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
Деталі
По місту Херсон ворог випустив 7 снарядів.
російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.
Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.
Доповнення
За даними голови Херсонської МВА Романа Мрочка, ураження зафіксовані в Херсоні, Антонівці, Придніпровському та Інженерному.
Внаслідок російських ворожих обстрілів за минулу добу у Херсонській міській територіальній громаді поранених немає.
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