Російські військові 76 разів відкривали вогонь у Херсонській області, жертв немає

Упродовж доби російські військові 76 разів обстріляли територію Херсонщини. Випустили 365 снарядів з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА. Атакували житлові квартали населених пунктів області. Загиблих та поранених немає. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

Деталі

По місту Херсон ворог випустив 7 снарядів.

російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Доповнення

За даними голови Херсонської МВА Романа Мрочка, ураження зафіксовані в Херсоні, Антонівці, Придніпровському та Інженерному.

Внаслідок російських ворожих обстрілів за минулу добу у Херсонській міській територіальній громаді поранених немає.

Частина середмістя Херсона залишилась без води, причина аварії встановлюються