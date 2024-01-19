Частина середмістя Херсона залишилась без води, причина аварії встановлюються

У Центральному районі Херсона мешканці багатоповерхівок залишились без води. Причини аварії встановлюються. Про це розповів очільник МВА Роман Мрочко, передає УНН.

Через аварію на водопровідній мережі у Центральному районі Херсона наразі перекрито воду у 9-ти багатоповерхівках Таврійського мікрорайону. Після вивчення причини аварії комунальники одразу розпочнуть ремонтні роботи. – повідомив Мрочко.

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У МВА не знають, чи могла бути причина аварій саме через обстріли. Однак, обіцяють з’ясувати де злам до завтрашнього дня і вже у суботу повернути людям воду.

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