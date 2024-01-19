Часть центра Херсона осталась без воды, причина аварии устанавливаются

В Центральном районе Херсона жители многоэтажек остались без воды. Причины аварии устанавливаются. Об этом рассказал глава МВА Роман Мрочко, передает УНН.

Из-за аварии на водопроводной сети в Центральном районе Херсона сейчас перекрыта вода в 9-ти многоэтажках Таврического микрорайона. После изучения причины аварии коммунальщики сразу начнут ремонтные работы. - сообщил Мрочко.

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В МВА не знают, могла ли быть причина аварий именно из-за обстрелов. Однако, обещают выяснить где излом до завтрашнего дня и уже в субботу вернуть людям воду.

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