Удар рф по Херсону: загинула жінка, 16-річний хлопець отримав поранення
Київ • УНН
Внаслідок російського обстрілу Дніпровського району Херсона поранено 16-річного хлопця та загинула жінка. Наразі хлопця госпіталізовано.
Сьогодні внаслідок ворожого обстрілу Херсону в Дніпровському районі поранення отримав 16-річний хлопець. Також відомо про загибель жінки. Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише УНН.
Деталі
Внаслідок сьогоднішнього ворожого обстрілу Херсона з боку російських окупаційних військ поранення отримав 16-річний хлопець.
У нього травмована ліва нога. Наразі він ушпиталений та медики готують пораненого до термінової операції.
Окрім цього був пошкоджений чотириповерховий будинок. В одній із квартир рятувальнили виявили тіло жінки. Загиблій було близько 50 років.
Нагадаємо
Близько години тому повідомлялося, що російські окупанти обстрілюють Херсон. У Дніпровському районі міста було чути вибухи.
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