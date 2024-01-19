Удар рф по Херсону: погибла женщина, 16-летний парень получил ранения

Эксклюзив
На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
  •  22735 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

Эксклюзив
Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
  •  55127 просмотра

Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо

Эксклюзив
Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов
  •  77355 просмотра

Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов

Эксклюзив
Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт
  •  100557 просмотра

Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт

Эксклюзив
Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"
  •  110108 просмотра

Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"

Эксклюзив
Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение
18 января  •  140359 просмотра

Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение

Эксклюзив
Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
18 января  •  157610 просмотра

Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт
18 января  •  154449 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт

Эксклюзив
Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей
18 января  •  152917 просмотра

Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей

Эксклюзив
Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
17 января  •  160989 просмотра

Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

Удар рф по Херсону: погибла женщина, 16-летний парень получил ранения

В результате российского обстрела Днепровского района Херсона ранен 16-летний парень и погибла женщина. Сейчас парень госпитализирован.

Война •   •  18991 просмотра
Удар рф по Херсону: погибла женщина, 16-летний парень получил ранения

Избрание меры пресечения Мазепе: суд отказал защите в отводе судьи

Печерский районный суд Киева отклонил ходатайство об отводе судьи Евгения Хайнацкого по делу бизнесмена Игоря Мазепы.

Криминал и ЧП •   •  15042 просмотра
Избрание меры пресечения Мазепе: суд отказал защите в отводе судьи

Гривна будет ослабевать: банкиры и финансовые аналитики ухудшили курсовой прогноз на этот год

Опрошенные банкиры прогнозируют курс 41,31 грн/доллар. Тогда как предыдущий прогноз был на уровне 41,16 грн/доллар.

Экономика •   •  18698 просмотра
Гривна будет ослабевать: банкиры и финансовые аналитики ухудшили курсовой прогноз на этот год

Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов

Министерство обороны Украины разорвало все контракты с компаниями, связанными с фирмами скандальной семьи львовского бизнесмена Игоря Гринкевича. По мнению военных, это абсолютно правильный и логичный шаг

Криминал и ЧП •   •  77355 просмотра
Эксклюзив
Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов

С декабря в Украине от отравления угарным газом погибло 9 человек

С 1 декабря 2023 года по 15 января 2024 года в Украине зафиксировано 103 случая отравления угарным газом, в результате чего 9 человек погибли. Министерство здравоохранения связывает такой рост с нарушением правил эксплуатации печей и обогревателей, что привело к пожарам.

Общество •   •  16593 просмотра
С декабря в Украине от отравления угарным газом погибло 9 человек

Прокуратура будет просить в суде арест для экс-чиновника Одесской "экстренки"

Бывшему исполняющему обязанности генерального директора Одесского областного клинического госпиталя Александру Михайленко грозит арест и отстранение от должности. Судебное заседание назначено на 22 января.

Криминал и ЧП •   •  15890 просмотра
Прокуратура будет просить в суде арест для экс-чиновника Одесской "экстренки"

Крупный пожар в рф: в центре челябинска пылает вещевой рынок рядом с торговым центром

Сильный пожар на вещевом рынке "Восточный город" в челябинске, рф, привел к объявлению повышенного уровня сложности. С пламенем борются более 30 пожарных. О жертвах не сообщается. Причина пожара пока неизвестна.

Новости Мира •   •  17311 просмотра
Крупный пожар в рф: в центре челябинска пылает вещевой рынок рядом с торговым центром

Спецоперация с участием 30 человек: команда Bihus.Info сообщила новые подробности о слежке за журналистами

Команда Bihus. Info заявляет, что один человек бронировал все номера сотрудников за день до заезда и сразу же после отъезда команды журналистов.

Общество •   •  18981 просмотра
Спецоперация с участием 30 человек: команда Bihus.Info сообщила новые подробности о слежке за журналистами

В Южной Корее стартовали зимние Юношеские Олимпийские игры 2024 года

В Южной Корее официально начались зимние Юношеские Олимпийские игры 2024 года, которые продлятся 14 дней и в которых примут участие более 1900 молодых спортсменов из 80 стран мира.

Спорт •   •  15405 просмотра
В Южной Корее стартовали зимние Юношеские Олимпийские игры 2024 года

Кирилл Кернес сотрудничает с пророссийским политтехнологом Егоровым - источник

Кирилл Кернес, сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса, как сообщается, сотрудничает с пророссийским политтехнологом Владимиром Егоровым.

Политика •   •  21766 просмотра
Кирилл Кернес сотрудничает с пророссийским политтехнологом Егоровым - источник