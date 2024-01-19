Удар рф по Херсону: погибла женщина, 16-летний парень получил ранения

Сегодня в результате вражеского обстрела Херсона в Днепровском районе ранения получил 16-летний парень. Также известно о гибели женщины. Об этом сообщил глава Херсонской МВА Роман Мрочко, пишет УНН.

Детали

В результате сегодняшнего вражеского обстрела Херсона со стороны российских оккупационных войск ранения получил 16-летний парень.

У него травмирована левая нога. Сейчас он госпитализирован и медики готовят раненого к срочной операции.

Кроме этого был поврежден четырехэтажный дом. В одной из квартир спасатели обнаружили тело женщины. Погибшей было около 50 лет.

Напомним

Около часа назад сообщалось, что российские оккупанты обстреливают Херсон. В Днепровском районе города были слышны взрывы.

россияне за сутки выпустили 413 снарядов по Херсонщине: три человека ранены