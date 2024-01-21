Российские военные 76 раз открывали огонь в Херсонской области, жертв нет

Под Авдеевкой погибло сколько оккупантов, столько СССР потерял в Афганистане - Цехоцкий

Офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады Сергей Цегоцкий во время телемарафона заявил, что за четыре месяца под Авдеевкой погибло столько же российских солдат, сколько СССР потерял в Афганистане, предсказав подобный крах для России.