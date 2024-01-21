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Российские военные 76 раз открывали огонь в Херсонской области, жертв нет

Российские военные 76 раз открывали огонь в Херсонской области, жертв нет

Киев  •  УНН

21 январь 2024, 06:33  •  14225 просмотра

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Российские военные 76 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 365 снарядов и попав в жилые кварталы. Несмотря на значительные разрушения, сообщений о жертвах не поступало.

В течение суток российские военные 76 раз обстреляли территорию Херсонщины. Выпустили 365 снарядов из минометов, артиллерии, РСЗО, танков и БпЛА. Атаковали жилые кварталы населенных пунктов области. Погибших и раненых нет. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

По городу Херсон враг выпустил 7 снарядов.

российские военные попали  в жилые кварталы населенных пунктов области.

Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Дополнение

По данным главы Херсонской МВА Романа Мрочко, поражения зафиксированы в Херсоне, Антоновке, Приднепровском и Инженерном.

Вследствие российских вражеских обстрелов за минувшие сутки в Херсонской городской территориальной общине раненых нет.

Часть центра Херсона осталась без воды, причина аварии устанавливаются19 январь 2024, 15:39 • 34074 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Російські військові 76 разів відкривали вогонь у Херсонській області, жертв немає
Russian troops open fire 76 times in Kherson region, no casualties
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Российские военные 76 раз открывали огонь в Херсонской области, жертв нет

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