Російська оборонна промисловість навряд чи зможе повністю забезпечити російські резерви - ISW
Київ • УНН
Згідно з новим звітом, російська оборонна промисловість, ймовірно, не може повністю забезпечити російські резервні сили.
Російська оборонно-промислова база навряд чи зможе повністю забезпечити російські резервні сили, ідеться у черговому звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 4 лютого, пише УНН.
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"Російська оборонно-промислова база навряд чи зможе повністю підтримати російські резервні сили, попри здатність росії підтримувати нинішній темп операцій і зусилля з розширення російської оборонно-промислової бази", - ідеться у звіті.
Як зазначають аналітики, "російська оборонно-промислова база, як і раніше, навряд чи зможе підтримати більш масштабну мобілізацію живої сили, і, ймовірно, їй доведеться різко розширитися для підтримки більших наступальних операцій, які вимагатимуть використання більшої кількості людських резервів".
"ISW продовжує вважати, що росія матиме змогу розширити свою оборонно-промислову базу і накопичити ресурси, якщо вона збереже ініціативу на всьому театрі воєнних дій протягом 2024 року, хоча навряд чи такою мірою, щоб забезпечити цього року великі маси мобілізованих резервістів або призовників", - сказано у звіті.
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