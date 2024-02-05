Российская оборонная промышленность вряд ли сможет полностью обеспечить российские резервы - ISW

Российская оборонно-промышленная база вряд ли сможет полностью обеспечить российские резервные силы, говорится в очередном отчете Института изучения войны (ISW) от 4 февраля, пишет УНН.

Детали

"Российская оборонно-промышленная база вряд ли сможет полностью поддержать российские резервные силы, несмотря на способность россии поддерживать нынешний темп операций и усилия по расширению российской оборонно-промышленной базы", - говорится в отчете.

Как отмечают аналитики, "российская оборонно-промышленная база по-прежнему вряд ли сможет поддержать более масштабную мобилизацию живой силы, и, вероятно, ей придется резко расшириться для поддержки более крупных наступательных операций, которые потребуют использования большего количества людских резервов".

"ISW продолжает считать, что россия сможет расширить свою оборонно-промышленную базу и накопить ресурсы, если она сохранит инициативу на всем театре военных действий в течение 2024 года, хотя вряд ли в такой степени, чтобы обеспечить в этом году большие массы мобилизованных резервистов или призывников", - сказано в отчете.

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