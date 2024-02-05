Российская оборонная промышленность вряд ли сможет полностью обеспечить российские резервы - ISW
Согласно новому отчету, российская оборонная промышленность, вероятно, не может полностью обеспечить российские резервные силы.
Сенат США обнародовал предложение по помощи Израилю, Украине и безопасности границ на 118 миллиардов долларов
Сенат США обнародовал двухпартийное предложение о предоставлении помощи Украине, Израилю и безопасности на южной границе США объемом $118,2 млрд.
Public Talk в Одесской области: о чем бизнес рассказал первому вице-премьеру Свириденко и главе обладминистрации Киперу
О чем бизнес рассказал первому вице-премьеру Свириденко и главе обладминистрации Киперу.
Генштаб: количество уничтоженных оккупантов приближается к 390 тысячам
По данным украинских военных, с момента вторжения в Украину в феврале 2022 года российские военные понесли значительные потери - более 389 000 человек личного состава и тысячи единиц техники.
Гендиректор МАГАТЭ на этой неделе посетит Киев и ЗАЭС
На этой неделе Генеральный директор МАГАТЭ посетит Киев для переговоров на высоком уровне и оккупированную россией Запорожскую атомную электростанцию в Украине, чтобы обсудить вопросы ядерной безопасности и кадровые проблемы на станции.
День эрудита. Что еще можно отметить пятого февраля
5 февраля в некоторых странах отмечают День эрудита, чтобы почтить высокоинтеллектуальных и хорошо образованных людей, которые обладают знаниями во многих областях науки.
Сотрудник транснациональной корпорации перевел мошенникам более 25 миллионов долларов после фейковой видеоконференции с финансовым директором
С помощью технологии дипфейка мошенники убедили финансового сотрудника транснациональной корпорации осуществить транзакцию на 25 миллионов долларов. Мужчина, который находился в офисе корпорации в Гонконге, был убежден, что участвует в реальной видеоконференции с финансовым директором и другими сотрудниками.
Доклад парламента Великобритании показывает, что военные не готовы к войне из-за перегруженности сил и недостаточной боеготовности
Комитет по обороне британского парламента опубликовал доклад, в котором говорится, что войска страны не готовы к войне из-за чрезмерных нагрузок и недостаточной боеготовности.
В Польше предупредили об активизации военной авиации на востоке страны
Польша предупреждает о возможной активизации военной авиации вблизи своих восточных границ с Россией, Беларусью и Украиной с 5 февраля по 5 марта в ответ на угрожающую ситуацию.
Сербия закупает у Венгрии российские БТР
Сербия приобретет у Венгрии 26 списанных бронетранспортеров БТР-80А российского производства, которые были поставлены в 1990-х годах в рамках соглашения о компенсации долга.