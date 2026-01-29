російська атака дронами на Запорізький район: троє загиблих у Вільнянську – ОВА
Київ • УНН
російські дрони атакували приватний сектор у Вільнянську Запорізької області. Внаслідок удару загинуло троє людей, ще одна особа отримала поранення.
Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про черговий акт агресії з боку рф, ціллю якого став приватний сектор у Вільнянську. Внаслідок ударів безпілотниками зафіксовано значні руйнування житлових будинків та людські жертви серед мирного населення. Про це пише УНН.
Деталі
Російські дрони поцілили безпосередньо у житлову забудову, що спричинило масштабні пожежі та повне руйнування декількох осель. Рятувальні служби, які прибули на місце події, проводили розбір завалів та ліквідацію вогню у приватному секторі.
Троє людей загинули, ще одна – дістала поранень внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. На жаль, загинули дві жінки та чоловік, ще один чоловік дістав поранень. Йому надається вся необхідна медична допомога
Наразі на місці трагедії продовжують працювати правоохоронці для фіксації чергового воєнного злочину окупантів.
