00:09 • 512 перегляди
Мерц: Україна не зможе вступити до Євросоюзу у 2027 році
19:02 • 9012 перегляди
Зеленський попередив, що рф готується до нового удару по Україні
18:50 • 13390 перегляди
Рубіо: наступний раунд перемовин пройде у двосторонньому форматі - між Україною та росією
28 січня, 18:25 • 12189 перегляди
Уряд призначив нову наглядову раду Енергоатома: хто у складі та основні завдання
28 січня, 18:10 • 12454 перегляди
В Україні створюють командування “малої” ППО, яке очолить полковник Євгеній Хлєбніков
28 січня, 15:19 • 15799 перегляди
Україна висловила протест Угорщині через неправдиві заяви про втручання у вибори
Ексклюзив
28 січня, 15:18 • 18048 перегляди
Кінець старої моделі Західного світу: чому Британія перезапускає відносини з Китаєм
Ексклюзив
28 січня, 14:57 • 13534 перегляди
Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті
28 січня, 14:19 • 24784 перегляди
Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться
28 січня, 11:48 • 24167 перегляди
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
російська атака дронами на Запорізький район: троє загиблих у Вільнянську – ОВА

Київ • УНН

 • 6 перегляди

російські дрони атакували приватний сектор у Вільнянську Запорізької області. Внаслідок удару загинуло троє людей, ще одна особа отримала поранення.

російська атака дронами на Запорізький район: троє загиблих у Вільнянську – ОВА

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про черговий акт агресії з боку рф, ціллю якого став приватний сектор у Вільнянську. Внаслідок ударів безпілотниками зафіксовано значні руйнування житлових будинків та людські жертви серед мирного населення. Про це пише УНН.

Деталі

Російські дрони поцілили безпосередньо у житлову забудову, що спричинило масштабні пожежі та повне руйнування декількох осель. Рятувальні служби, які прибули на місце події, проводили розбір завалів та ліквідацію вогню у приватному секторі.

Троє людей загинули, ще одна – дістала поранень внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. На жаль, загинули дві жінки та чоловік, ще один чоловік дістав поранень. Йому надається вся необхідна медична допомога

– зазначив Федоров.

Наразі на місці трагедії продовжують працювати правоохоронці для фіксації чергового воєнного злочину окупантів. 

Степан Гафтко

Війна в Україні
Війна в Україні
Україна