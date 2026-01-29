російська атака дронами на Запорізький район: троє загиблих у Вільнянську – ОВА

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про черговий акт агресії з боку рф, ціллю якого став приватний сектор у Вільнянську. Внаслідок ударів безпілотниками зафіксовано значні руйнування житлових будинків та людські жертви серед мирного населення. Про це пише УНН.

Деталі

Російські дрони поцілили безпосередньо у житлову забудову, що спричинило масштабні пожежі та повне руйнування декількох осель. Рятувальні служби, які прибули на місце події, проводили розбір завалів та ліквідацію вогню у приватному секторі.

Троє людей загинули, ще одна – дістала поранень внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. На жаль, загинули дві жінки та чоловік, ще один чоловік дістав поранень. Йому надається вся необхідна медична допомога – зазначив Федоров.

Наразі на місці трагедії продовжують працювати правоохоронці для фіксації чергового воєнного злочину окупантів.

