российская атака дронами на Запорожский район: трое погибших в Вольнянске – ОВА
Киев • УНН
российские дроны атаковали частный сектор в Вольнянске Запорожской области. В результате удара погибли три человека, еще один человек получил ранения.
Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил об очередном акте агрессии со стороны РФ, целью которого стал частный сектор в Вольнянске. В результате ударов беспилотниками зафиксированы значительные разрушения жилых домов и человеческие жертвы среди мирного населения. Об этом пишет УНН.
Детали
Российские дроны попали непосредственно в жилую застройку, что привело к масштабным пожарам и полному разрушению нескольких домов. Прибывшие на место происшествия спасательные службы проводили разбор завалов и ликвидацию огня в частном секторе.
Три человека погибли, еще один – получил ранения в результате вражеской атаки на Запорожский район. К сожалению, погибли две женщины и мужчина, еще один мужчина получил ранения. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь
Сейчас на месте трагедии продолжают работать правоохранители для фиксации очередного военного преступления оккупантов.
