российская атака дронами на Запорожский район: трое погибших в Вольнянске – ОВА

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил об очередном акте агрессии со стороны РФ, целью которого стал частный сектор в Вольнянске. В результате ударов беспилотниками зафиксированы значительные разрушения жилых домов и человеческие жертвы среди мирного населения. Об этом пишет УНН.

Детали

Российские дроны попали непосредственно в жилую застройку, что привело к масштабным пожарам и полному разрушению нескольких домов. Прибывшие на место происшествия спасательные службы проводили разбор завалов и ликвидацию огня в частном секторе.

Три человека погибли, еще один – получил ранения в результате вражеской атаки на Запорожский район. К сожалению, погибли две женщины и мужчина, еще один мужчина получил ранения. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь – отметил Федоров.

Сейчас на месте трагедии продолжают работать правоохранители для фиксации очередного военного преступления оккупантов.

