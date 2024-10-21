росіяни завдали удар по Сумах: спрямували "шахеди" на житловий сектор і критичну інфраструктуру
Київ • УНН
Російські війська здійснили масований авіаційний удар по Сумах, використовуючи безпілотники "Шахед". Атака була спрямована на житловий сектор та об'єкти критичної інфраструктури міста, наслідки уточнюються.
Зранку російські війська здійснили масований авіаційний удар по Сумах, використовуючи безпілотники типу "Shahed", спрямовавши атаку на житловий сектор та об'єкти критичної інфраструктури, повідомили у понеділок у Сумській ОВА у Telegram, пише УНН.
Сьогодні зранку ворог здійснив масований авіаційний удар по місту Суми. росіяни спрямували "Шахеди" на житловий сектор і об'єкти критичної інфраструктури обласного центру
Як зазначається, наслідки ворожої атаки уточнюються. Розпочались аварійно-рятувальні роботи, зазначили в ОВА.