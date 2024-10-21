россияне нанесли удар по Сумах: направили "шахеды" на жилой сектор и критическую инфраструктуру
Киев • УНН
Российские войска осуществили массированный авиационный удар по Сумах, используя беспилотники «Шахед». Атака была направлена на жилой сектор и объекты критической инфраструктуры города, последствия уточняются.
Утром российские войска осуществили массированный авиационный удар по Сумах, используя беспилотники типа "Shahed", направив атаку на жилой сектор и объекты критической инфраструктуры, сообщили в понедельник в Сумской ОВА в Telegram, пишет УНН.
Сегодня утром враг совершил массированный авиационный удар по городу Сумы. россияне направили "Шахеды" на жилой сектор и объекты критической инфраструктуры областного центра
Как отмечается, последствия вражеской атаки уточняются. Начались аварийно-спасательные работы, отметили в ОВА.
россия атаковала Украину тремя ракетами и 116 дронами, сбито 59 беспилотников21 октября 2024, 07:09 • 7737 просмотров