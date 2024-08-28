росіяни за ніч обстріляли 9 громад Сумщини: 94 вибухи, є поранений
Київ • УНН
Вночі та зранку окупанти здійснили 23 обстріли прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 94 вибухи, застосовувалися міномети, артилерія, РСЗВ, авіабомби та дрони, поранено цивільну особу.
Російські війська за ніч здійснили 23 обстріли Сумської області. Зафіксовано 94 вибухи, ворог застосовував міномети, артилерію, РСЗВ, авіабомби та дрони, поранено цивільну особу, повідомили у Сумській ОВА у середу у Telegram, пише УНН.
Вночі та зранку росіяни здійснили 23 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 94 вибухи
Обстрілів, як вказано, зазнали Білопільська, Есманьська, Ямпільська, Миколаївська, Глухівська, Березівська, Великописарівська, Краснопільська, Середино-Будська громади:
• Есманьська громада: ворог бив з міномета (7 вибухів) та здійснив авіаудар КАБ (2 вибухи).
• Білопільська громада: авіаудар КАБ (7 вибухів).
• Миколаївська громада: ворог здійснив авіаудар КАБ (1 вибух).
• Ямпільська громада: росіяни здійснили пуск авіабомб КАБ (2 вибухи).
• Краснопільська громада: росіяни здійснили атаку FPV-дроном (3 вибухи), внаслідок чого поранена цивільна людина, також вели мінометний обстріл (2 вибухи), артилерійський (12 вибухів) та обстріл із РСЗВ (10 вибухів).
• Великописарівська громада: мінометний обстріл (8 вибухів), відбулось скидання вибухового пристрою з БПЛА (1 вибух).
• Глухівська громада: пуск авіабомб КАБ (2 вибухи).
• Березівська громада: авіаудар КАБ (2 вибухи).
• Середино-Будська громада: росіяни вдарили з артилерії (14 вибухів) і атакували громаду FPV-дроном (1 вибух).
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