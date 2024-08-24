росіяни дроном атакували авто на Сумщині: загинуло подружжя
Київ • УНН
У Сумській області російські війська атакували безпілотником цивільний автомобіль. Внаслідок нападу загинуло подружжя - 35-річний чоловік та його 34-річна дружина.
У Сумській області сьогодні вранці російські війська атакували безпілотником автомобіль цивільних, загинуло подружжя, повідомили у Сумській обласній прокуратурі у суботу, пише УНН.
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За даними слідства, 24 серпня близько 08:00 ворог, за попередніми даними, безпілотником атакував цивільний автомобіль, який рухався по трасі "Кіпті-Глухів-Бачівськ".
"Унаслідок атаки окупантів загинув 35-річний чоловік та його 34-річна дружина, які їхали в зазначеній автівці", - повідомили у прокуратурі.
Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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