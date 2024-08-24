россияне дроном атаковали авто в Сумской области: погибли супруги
Киев • УНН
В Сумской области российские войска атаковали беспилотником гражданский автомобиль. В результате нападения погибли супруги - 35-летний мужчина и его 34-летняя жена.
В Сумской области сегодня утром российские войска атаковали беспилотником автомобиль гражданских, погибли супруги, сообщили в Сумской областной прокуратуре в субботу, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, 24 августа около 08:00 враг, по предварительным данным, беспилотником атаковал гражданский автомобиль, который двигался по трассе "Копти-Глухов-Бачевск".
"В результате атаки оккупантов погиб 35-летний мужчина и его 34-летняя жена, которые ехали в указанной машине", - сообщили в прокуратуре.
Проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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