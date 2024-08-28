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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне за ночь обстреляли 9 громад Сумской области: 94 взрыва, есть раненый

россияне за ночь обстреляли 9 громад Сумской области: 94 взрыва, есть раненый

Киев  •  УНН

28 августа 2024, 06:24  •  20570 просмотра

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Ночью и утром оккупанты совершили 23 обстрела приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 94 взрыва, применялись минометы, артиллерия, РСЗО, авиабомбы и дроны, ранен гражданский человек.

Российские войска за ночь совершили 23 обстрела Сумской области. Зафиксировано 94 взрыва, враг применял минометы, артиллерию, РСЗО, авиабомбы и дроны, ранен гражданский человек, сообщили в Сумской ОВА в среду в Telegram, пишет УНН.

Ночью и утром россияне совершили 23 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 94 взрыва

- сообщили в ОВА.

Обстрелам, как указано, подверглись Белопольская, Эсманьская, Ямпольская, Николаевская, Глуховская, Березовская, Великописаревская, Краснопольская, Середино-Будская громады:

- Эсманьская община: враг бил из миномета (7 взрывов) и совершил авиаудар КАБ (2 взрыва).

- Белопольская громада: авиаудар КАБ (7 взрывов).

- Николаевская община: враг совершил авиаудар КАБ (1 взрыв).

- Ямпольская община: россияне осуществили пуск авиабомб КАБ (2 взрыва).

- Краснопольская громада: россияне совершили атаку FPV-дроном (3 взрыва), в результате чего ранен гражданский человек, также вели минометный обстрел (2 взрыва), артиллерийский (12 взрывов) и обстрел из РСЗО (10 взрывов).

- Великописаревская громада: минометный обстрел (8 взрывов), состоялся сброс взрывного устройства с БПЛА (1 взрыв).

- Глуховская община: пуск авиабомб КАБ (2 взрыва).

- Березовская громада: авиаудар КАБ (2 взрыва).

- Середино-Будская громада: россияне ударили из артиллерии (14 взрывов) и атаковали громаду FPV-дроном (1 взрыв).

росіяни дроном атакували авто на Сумщині: загинуло подружжя24 августа 2024, 10:52 • 24871 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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