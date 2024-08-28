россияне за ночь обстреляли 9 громад Сумской области: 94 взрыва, есть раненый
Киев • УНН
Ночью и утром оккупанты совершили 23 обстрела приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 94 взрыва, применялись минометы, артиллерия, РСЗО, авиабомбы и дроны, ранен гражданский человек.
Российские войска за ночь совершили 23 обстрела Сумской области. Зафиксировано 94 взрыва, враг применял минометы, артиллерию, РСЗО, авиабомбы и дроны, ранен гражданский человек, сообщили в Сумской ОВА в среду в Telegram, пишет УНН.
Ночью и утром россияне совершили 23 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 94 взрыва
Обстрелам, как указано, подверглись Белопольская, Эсманьская, Ямпольская, Николаевская, Глуховская, Березовская, Великописаревская, Краснопольская, Середино-Будская громады:
- Эсманьская община: враг бил из миномета (7 взрывов) и совершил авиаудар КАБ (2 взрыва).
- Белопольская громада: авиаудар КАБ (7 взрывов).
- Николаевская община: враг совершил авиаудар КАБ (1 взрыв).
- Ямпольская община: россияне осуществили пуск авиабомб КАБ (2 взрыва).
- Краснопольская громада: россияне совершили атаку FPV-дроном (3 взрыва), в результате чего ранен гражданский человек, также вели минометный обстрел (2 взрыва), артиллерийский (12 взрывов) и обстрел из РСЗО (10 взрывов).
- Великописаревская громада: минометный обстрел (8 взрывов), состоялся сброс взрывного устройства с БПЛА (1 взрыв).
- Глуховская община: пуск авиабомб КАБ (2 взрыва).
- Березовская громада: авиаудар КАБ (2 взрыва).
- Середино-Будская громада: россияне ударили из артиллерии (14 взрывов) и атаковали громаду FPV-дроном (1 взрыв).
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