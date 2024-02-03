росіяни вранці вдарили по цивільній інфраструктурі Куп'янська бомбами ФАБ-500
Київ • УНН
Російські війська атакували місто Куп'янськ у Харківській області 3 лютого, влучивши великими бомбами в цивільну інфраструктуру, зокрема дев'ятиповерховий житловий будинок і приватні будинки.
Російські війська вранці 3 лютого атакували Куп‘янськ у Харківській області, вдаривши по цивільній інфраструктурі ФАБами-500, повідомив у суботу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Близько 6:00 окупанти вдарили по місту Куп‘янськ. Попердньо, вдарили по цивільній інфраструктурі ФАБами-500 з універсальним модулем планіровання та корекції. Інформація про постраждалих не надходила
З його слів, пошкоджені дев’ятиповерховий житловий будинок, приватні житлові будинки, електромережі, інша цивільна нежитлова інфраструктура.
Триває ліквідація наслідків.
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