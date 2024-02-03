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росіяни вранці вдарили по цивільній інфраструктурі Куп'янська бомбами ФАБ-500

росіяни вранці вдарили по цивільній інфраструктурі Куп'янська бомбами ФАБ-500

Київ • УНН

 • 30758 перегляди

Російські війська атакували місто Куп'янськ у Харківській області 3 лютого, влучивши великими бомбами в цивільну інфраструктуру, зокрема дев'ятиповерховий житловий будинок і приватні будинки.

Російські війська вранці 3 лютого атакували Куп‘янськ у Харківській області, вдаривши по цивільній інфраструктурі ФАБами-500, повідомив у суботу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Близько 6:00 окупанти вдарили по місту Куп‘янськ. Попердньо, вдарили по цивільній інфраструктурі ФАБами-500 з універсальним модулем планіровання та корекції. Інформація про постраждалих не надходила

- написав Синєгубов у соцмережах.

З його слів, пошкоджені дев’ятиповерховий житловий будинок, приватні житлові будинки, електромережі, інша цивільна нежитлова інфраструктура.

Триває ліквідація наслідків.

Повітряні Сили знищили 9 із 14 ударних дронів росіян03.02.24, 07:01 • 114168 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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