россияне утром ударили по гражданской инфраструктуре Купянска бомбами ФАБ-500

В Париже произошла атака с ножом на вокзале, ранены три человека

Три человека были ранены, двое легко и один серьезно, но без угрозы для жизни, в результате нападения с ножом на Лионском вокзале в Париже рано утром в субботу, согласно сообщению полиции, которая задержала предполагаемого нападавшего, чьи мотивы остались неясными.