росіяни вдарили по Сумщині: одна людина загинула, серед поранених дитина
Київ • УНН
Російські війська завдали авіаудару по Краснопіллю Сумської області. Внаслідок атаки загинула жінка, поранено 4 людей, пошкоджено 15 будинків. Прокуратура розслідує воєнний злочин.
Вдень, 6 вересня, російські війська завдали чергового авіаудару по цивільній інфраструктурі прикордоння Сумської області. Про це заявили у Сумській обласній прокуратурі, передає УНН.
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За даними слідства, 6 вересня близько 15 години росіяни скинули, попередньо, три керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру Краснопілля.
У власному будинку загинула жінка, поранені ще чотири людини, серед яких 15-річна дівчина. Пошкоджені близько 15 приватних домоволодінь.
За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)
Наразі прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.
Нагадаємо
Російські війська обстріляли Сумську область, спричинивши пожежі в приватному секторі та лісі. Рятувальники, попри повторні обстріли, ліквідували загоряння в населених пунктах і на 4 га лісової підстилки.